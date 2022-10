LG OLED C1: 4K-TV der Spitzenklasse mit 120 Hz & HDMI 2.1 für nur 764,10€ sichern

Bei Otto bekommt ihr gerade den hochwertigen und sehr gut fürs Gaming mit PS5 und Xbox Series X geeigneten 4K-TV LG OLED C17 in der Größe 48 Zoll sehr günstig im Angebot. Auf der Shopseite wird euch zwar ein Preis von 849€ (UVP: 1649€) angezeigt, wenn ihr aber etwas weiter unten auf „10% extra sparen“ klickt und den Code, der euch dort angezeigt wird, an der Kasse verwendet, zahlt ihr nur noch 764,10€. So günstig gab es das Modell laut Vergleichsplattformen noch nie. Otto schlägt damit auch MediaMarkt und Saturn, die durch Sonderangebote in den letzten Wochen für einen neuen Bestpreis von 799€ gesorgt hatten.

Der Code für die 10 Prozent Preisnachlass gilt nur noch bis Montag, spätestens dann endet das Angebot also. Der Preis des 4K-TVs könnte sich allerdings auch schon vorher ändern. Zum Kaufpreis kommen übrigens noch Versandkosten hinzu, diese fallen mit 2,95€ aber sehr moderat aus. Fall ihr über Otto Up verfügt, entfallen sie natürlich ohnehin.

Wie gut ist der 4K-TV LG OLED C17?

Tolles Bild: Der LG OLED C17 ist ein High-End-Fernseher aus 2021 und eine Variante des LG OLED C1. Die Bildqualität ist sehr hoch, was vor allem an der OLED-Technik liegt, die für perfektes Schwarz, unendlich hohen Kontrast und eine sehr gute Darstellung von Szenen mit hellen und dunklen Bildteilen sorgt. Im Vergleich zu günstigeren Modellen wie dem LG OLED B1 oder A1 verfügt er über den besseren Bildprozessor und über die höhere Spitzenhelligkeit, was der Darstellung von HDR-Inhalten zugute kommt.

Hervorragend fürs Gaming: Auch fürs Gaming ist der LG OLED C1 hervorragend geeignet. Er bietet ein 120-Hz-Display und HDMI 2.1 auf allen vier Anschlüssen. Mit der PS5 und der Xbox Series X ist somit Gaming in 4K mit bis zu 120 fps möglich. Auch VRR (Variable Refresh Rate) und ALLM (Auto Low Latency Mode) werden unterstützt. Der Input Lag fällt mit gut 5 ms bei 120 Hz und circa 10 ms bei 60 Hz sehr niedrig aus.

Mehr über den LG OLED C1 sowie seine Konkurrenten und auch den zwar etwas besseren, aber deutlich teureren Nachfolger LG OLED C2 erfahrt ihr in unserer großen 4K-TV-Kaufberatung:

