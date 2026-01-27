Der LG OLED evo C5 ist bei Amazon gerade drastisch reduziert!

Bei Amazon ist einer der beliebtesten OLED-TVs am Markt jetzt im Angebot: 4K HDR mit Dolby Vision, 144 Hz und 55 Zoll groß. Aus meiner Sicht ist er DIE Empfehlung für einen High-End Gaming-TV.

Lorenz Rittirsch, GamePro Deals
27.01.2026 | 19:29 Uhr


Bei Amazon ist einer, wenn nicht DER beliebteste OLED-TV überhaupt im Angebot: der LG OLED evo C5. Er ist nicht nur zum Fernsehen, für Filme und Serien ein Augenschmaus, sondern aus meiner Sicht ganz besonders eine Empfehlung für all diejenigen, die auf ihrem 4K-TV auch mit PlayStation, Xbox und PC zocken wollen. Schaut euch meine Gaming-Empfehlung des gesamten letzten Jahres jetzt zum Hammerpreis bei Amazon an:

Bildqualität, die nur ein OLED-TV liefern kann: LG OLED evo C5

Helligkeit ist neben satten Farben – im Fachjargon „einer guten Farbraumabdeckung“ – der Schlüssel, wenn es um immer bessere Bildqualität geht. HDR lebt von dieser Spitzenhelligkeit und hat sich längst nicht nur bei Filmen, Serien und Streaming-Diensten durchgesetzt, sondern auch im Gaming. In HDR sieht einfach alles realistischer, echter und mitreißender aus.

Und LG hat in den vergangenen Jahren ordentlich an der Spitzenhelligkeit seiner OLED-Fernseher geschraubt. Nicht ohne Grund trägt der LG OLED evo C5 das „evo“-Label, denn damit wird klar, dass in diesem TV bereits das deutlich aufgewertete, hellere OLED-Panel arbeitet.

Nicht nur das OLED-Panel selbst wurde im LG OLED C5 verbessert, sondern auch seine Anti-Reflex-Beschichtung. Nicht nur das OLED-Panel selbst wurde im LG OLED C5 verbessert, sondern auch seine Anti-Reflex-Beschichtung.

Abgerundet wird das von den typischen und mittlerweile weit und breit bekannten Stärken eines OLED-Bildschirms: perfektem Schwarz und unschlagbaren Kontrasten. Diese Kombination an Eigenschaften macht OLED-Fernseher wie den C5 für mich zu einer klaren Empfehlung – erst recht bei solchen Preisen wie in diesem Angebot:

Ihr wollt noch mehr TV-Tipps und Empfehlungen? Dann schaut mal in meinen aktuellen Ratgeber zum Thema. Darin vergleiche ich nicht nur alle Technologien im Detail miteinander, sondern empfehle auch die besten 4K Smart-TVs aus allen Preisklassen und in allen Größen:

TV Ratgeber
Der beste 4K-TV 2026: Alle Preisklassen, alle Technologien, alle Marken
von Lorenz Rittirsch
Der beste 4K-TV 2026: Alle Preisklassen, alle Technologien, alle Marken

RGB Mini-LED-Revolution in 2026? Beim Gaming bleiben OLEDs an der Spitze

Vielleicht ist es einigen von euch bereits bekannt, dass es dieses Jahr nicht eine, sondern gleich zwei neue Kontrahenten für OLED-TVs geben wird. Zum einen wären da sogenannte RGB Mini-LED-TVs. Bei diesen wird die sonst einfarbige, kaltweiße Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung durch RGB-LEDs aufgewertet, woraus nicht nur ein helleres, sondern vor allem auch ein satteres Bild resultieren soll. Zum anderen hat der TV-Hersteller TCL an den aus QLED-TVs bekannten Quantum Dots gefeilt und mit den sogenannten „Super Quantum Dots“ große Fortschritte erzielt. Auch diese Technik soll sattere Farben und bessere Kontraste im Gepäck haben.

Ob es solche TVs in Sachen Preis und Leistung mit OLED-TVs aufnehmen können, bleibt abzuwarten, aber bei einer Prognose bin ich mir absolut sicher: Wer auf seinem TV spielen will – egal ob mit PC, Cloud oder Konsole – bekommt mit einem OLED-TV das Beste vom Besten.

Da bei einem OLED-Fernseher jedes Pixel selbst leuchtet, ist die Reaktionszeit, also die Zeit, die ein Pixel benötigt, um seinen Zustand zu ändern, unschlagbar kurz. Um genau zu sein: kürzer als ein Zehntel einer Millisekunde. Damit erzeugt ein OLED-Bildschirm bei gleicher Bildrate stets das deutlich schärfere und damit bessere Bild.

Überzeugt euch selbst von dieser Gaming-Übermacht und schaut euch den LG OLED evo C5 im Amazon-Angebot an:

Mit einem Einkaufswagen markierte Links sind so genannte Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhalten wir je nach Anbieter eine kleine Provision - ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.
