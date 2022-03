Bei MediaMarkt gibt es heute den 4K-Fernseher LG OLED A19 mit stattlichen 77 Zoll im Sonderangebot. Bisher kostete das Modell bei MediaMarkt 2.299 Euro, jetzt bezahlt ihr nur noch 1.777 Euro. Laut Angaben auf Vergleichsplattformen gab es den OLED-Fernseher, dessen UVP bei 4.699 Euro liegt, in dieser Größe noch nie so günstig. Hier kommt ihr zum Deal:

Es handelt sich um ein Tagesangebot, das heute Morgen um 9 Uhr gestartet ist und noch bis 9 Uhr am Dienstagmorgen läuft, sofern es nicht vorher ausverkauft ist. Der Versand ist ausnahmsweise kostenlos.

Was bietet der LG OLED A19?

Bild: Der LG OLED A19 ist eine Variante des 4K-Fernsehers LG OLED A1. Dieser wiederum ist LGs günstigster OLED-Fernseher aus 2021. Die Bildqualität ist trotzdem hervorragend, nicht zuletzt natürlich aufgrund der OLED-Technik mit ihrem perfekten Schwarz und unendlich hohen Kontrast. Mit dem teureren LG OLED B1 kann er fast mithalten, im Vergleich zum noch teureren LG OLED C1 schneidet er aufgrund des etwas schwächeren Prozessors und der niedrigeren Spitzenhelligkeit etwas schwächer ab.

Gaming: Im Gegensatz zum LG OLED B19 hat der A19 nur ein 60-Hz-Display und deshalb auch kein richtiges HDMI 2.1. Ihr bleibt also auch mit der PS5 oder der Xbox Series X auf maximal 60 fps bei 4K-Auflösung begrenzt. Davon abgesehen ist das Modell aber gut fürs Gaming geeignet. Es verfügt über einen niedrigen Input Lag von rund 10 ms und über ALLM (Auto Low Latency Mode). Beim Zocken an der Konsole schaltet der Fernseher also automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz.

Weitere Infos über den LG OLED A19 und wie er sich im Vergleich zur Konkurrenz schlägt, bekommt ihr in unserer großen TV-Kaufberatung:

