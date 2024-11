Elden Ring, Bloodborne und Co. - In diesem Souls-Hub erholt ihr euch am liebsten von harten Kämpfen

Wie es Ranni wohl in Majula gefallen würde?

Auch wenn Dark Souls 2 FromSoftware-Fans bis heute spaltet, so gilt das Küstendorf Majula aus dem Spiel allgemeinhin bei der Souls-Community als beliebtester Hub. Eine Mod ersetzt jetzt sogar die Tafelrundfeste aus Elden Ring mit dem kleinen Dorf am Rande der Klippen.

Wir haben das zum Anlass genommen, euch zu fragen, in welchem sicheren Hafen der Souls-Spiele von FromSoftware ihr es euch am liebsten gemütlich macht. Die Hubs haben sich in unserer Umfrage ein richtig knappes Rennen geliefert – und am Ende hat nicht Majula gewonnen!

Die Umfrage war eine knappe Kiste

Zunächst führte Majula eine ganze Weile lang die Umfrage an, aber die ersten Plätze rotierten immer wieder und lagen dabei stets nur ein paar Stimmen auseinander. Der Marode Tempel aus Sekiro blieb allerdings über die ganze Dauer weit abgeschlagen und auch der Feuerbandschrein aus Dark Souls kam nie auf die vorderen Plätze, während sein Pendant aus Teil 3 auch mal bei den Top Drei landete.

Wie es endgültig ausging, verraten wir euch hier:

Platz 7-4

7: Maroder Tempel (Sekiro): (4%, 54 Abstimmungen)

6: Feuerbandschrein (Dark Souls) : (8%, 107 Abstimmungen)

: 5: Feuerbandschrein (Dark Souls 3) : (15%, 189 Abstimmungen)

: 4: Nexus (Demon's Souls) (15%, 200 Abstimmungen)

3: Majula (Dark Souls 2) (19%, 244 Abstimmungen)

In Majula treffen wir unter anderem auf die Smaragdbotin.

Majula liegt am Ende tatsächlich nur eine Stimme hinter dem Jägertraum aus Bloodborne. In der Community ist der Hub unter anderem so beliebt, weil er sich als kleines Dorf stark von den anderen unterscheidet und für viele Fans besonders gemütlich wirkt.

Dazu trägt für viele Community-Mitglieder auch vor allem der sehr reduzierte und meditative Soundtrack bei – und die Beliebtheit der Smaragdbotin.

2: Traum des Jägers (Bloodborne) (19%, 245 Abstimmungen)

Der Traum des Jägers ist verlichen mit Yharnam ein friedvoller Ort.

Der Traum des Jägers hat sich ganz knapp vor Majula den zweiten Platz geschnappt – und selten zu sehen bekommt ihr den in Bloodborne ganz sicher nicht. Schließlich könnt ihr im Lovecraft-inspirierten Souls nur über den Hub in andere Gebiete reisen.

Aber immerhin fühlen sich viele von euch offenbar pudelwohl in und um Ghermans Werkstatt herum. Hier begegnet ihr auch der Puppe und den lustigen kleinen Skeletten, die allerlei zu verkaufen haben. Gerade in der albtraumhaften Welt von Bloodborne stellt der Jägertraum einen wohligen Kontrast dar.

1: Tafelrundfeste (Elden Ring) (20%, 264 Abstimmungen)

Die Tafelrundfeste ist ein relativ klassischer Hub, der sich auf das Innere einer Burg beschränkt. Allerdings ist in dem geheimnisvollen Gebäude jede Menge los. Hier stranden nämlich nach und nach im Spielverlauf jede Menge NPCs, die ihr zuvor im Zwischenland getroffen habt.

Zudem steht Gideon Ofnir bereit, um – ganz wie ein Ingame-Vaatividya (der bekannteste Souls-Lore-YouTuber) – etwas Lore mit euch zu teilen.

Daneben gibt es auch immer wieder die ein oder andere Überraschung, wenn ihr bei unterschiedlichem Spielfortschritt in den Hub reist. Im obigen Launch-Trailer wurde der Hub übrigens bei Minute 2:18 gezeigt.

Es ist sehr gut möglich, dass für einige Personen, die abgestimmt haben, die Tafelrundfeste der erste Souls-Hub war, schließlich haben viele Spieler*innen erst mit Elden Ring das Genre für sich entdeckt.

Und es ist natürlich ein ganz besonderes Gefühl zum ersten Mal in einer der feindseligen, sehr gefährlichen Welten einen sicheren Rückzugsort für sich zu entdecken. Ob das eine Rolle gespielt hat, da können wir selbstverständlich nur spekulieren. Verratet uns aber gerne in den Kommentaren mehr.

Habt ihr mit diesem Ausgang der Umfrage gerechnet? Für welchen Hub habt ihr gestimmt und warum?