Neues FromSoftware-Spiel: Alle Gerüchte und Infos zu neuen Projekten des Elden Ring-Entwicklers

Es bleibt spannend bei FromSoftware.

Im Juni ist mit Shadow of the Erdtree die große Elden Ring-Erweiterung erschienen, die auch gleichzeitig den Schlussstrich für das Spiel markiert. Weitere DLCs sollen nicht folgen – und damit blicken wir jetzt besonders gespannt in die Zukunft. Ein neuer Titel des Studios wurde nämlich bisher noch nicht angekündigt und alle rätseln, was wohl als Nächstes kommt.

Wir haben daher für euch zusammengefasst, welche Infos und Gerüchte es aktuell zu den nächsten Projekten des beliebten Vorzeige-Entwicklers gibt.

Das ist über FromSoftwares aktuelles Schaffen bekannt

Dass der Vorreiter im Souls-Genre an etwas Neuem arbeitet, ist kein Geheimnis. Einiges spricht sogar dafür, dass FromSoftware nicht nur an einem neuen Spiel arbeitet, sondern gleich mehrere neue Titel in der Pipeline hat.

Darauf deutet unter anderem eine ganze Welle an Stellenausschreibungen hin, die im Herbst 2023 die Runde machten (via GameRant). Zudem ging bereits vor längerer Zeit aus dem LinkedIn-Profil des FromSoftware-Mitarbeiters Kenneth Chan hervor, dass er schon eine geraume Zeit als Producer an einem unangekündigten Titel arbeite.

Chan war zuvor unter anderem Lead Designer and Project Manager für Elden Ring und hat auch an Armored Core 6 gearbeitet.

Das sagt Miyazaki über neue Projekte

FromSoftware-Chef Hidetaka Miyazaki schweigt sich bisher darüber aus, was konkret als Nächstes auf dem Plan steht. Über die Ansätze, die das Studio in künftigen Titeln verfolgen will, hat er dafür schon gesprochen.

So sagte der CEO beispielsweise, dass man mit Elden Ring erst einmal das Größenlimit erreicht habe und sie sich vorerst wieder Titeln mit kleinerem Umfang widmen wollen. Das könnte auch bedeuten, dass nach der offenen Spielwelt des Fantasy-Epos wieder linearere Gebiete auf dem Programm stehen.

Miyazaki teilte außerdem mit, dass er beim nächsten Souls-Spiel des Studios einiges an Kontrolle abgeben und wohl nicht wieder als Director fungieren wird (via IGN).

Mögliche neue Spiele

Wenn es um FromSoftware geht, denken die meisten Spieler*innen vermutlich erst mal an Elden Ring oder die Dark Souls-Reihe. Dabei hat das Studio noch einige anderen Titel und Reihen im Sortiment. Da wären beispielsweise Sekiro und Bloodborne, abseits vom Souls-Bereich aber auch die Armored Core-Reihe oder das VR-Spiel Déraciné.

Wir verschaffen euch einen Überblick, wo FromSoftware mit weiteren Releases ansetzen könnte.

Elden Ring-Fortsetzung

Elden Ring war FromSoftwares großer Mega-Erfolg, der viele neue Spieler*innen erst ins Genre gelockt hat. Nach Shadow of the Erdtree werden zwar keine Addons mehr folgen, aber es wäre verwunderlich, wenn der Entwickler die Marke komplett fallenlassen und keine Fortsetzung bringen würde.

FromSoftware-Chef Miyazaki, der sich gerne sehr vorsichtig äußert, hat angedeutet, dass die Saga weitergehen könnte.

Bloodborne-Fortsetzung, -Remake oder PC-Version

Bloodborne hat inzwischen neun Jahre auf dem Buckel und die treue Fangemeinde hat dafür gesorgt, dass eine neue Veröffentlichung in dem Universum inzwischen schon Meme-Charakter hat. Remake, Fortsetzung, PC-Version – die Community würde vermutlich alles feiern und Gerüchte kommen in regelmäßigen Abständen auf. Bisher hat sich keines davon bestätigt, aber es bleibt weiter spannend.

Dark Souls 4

Nach Dark Souls 3 hat Hidetaka Miyazaki angegeben, dass es erst einmal Zeit für etwas Neues sei. Aber auch wenn sich der FromSoftware-Chef immer gerne frischen IPs zuwendet, hat er in der Zwischenzeit vermeldet, dass Dark Souls 4 in der Zukunft durchaus denkbar wäre.

Sekiro-Fortsetzung

Auch Sekiro war äußerst erfolgreich. Im Jahr 2023 gab es die Meldung, dass sich 10 Millionen Einheiten verkauft haben (via IGN). Auf Opencritic glänzt es außerdem mit einem stolzen 90er-Schnitt. Es wäre also durchaus möglich, dass wir irgendwann eine Fortsetzung sehen werden, auch wenn im Souls-Bereich erst mal Elden Ring mit komplett anderem und wesentlich zugänglicherem Ansatz folgte.

Armored Core 7

Obwohl die Armored Core-Reihe auf eine lange Geschichte zurückblicken kann, wird sie gerne mal vergessen, weil die Souls-Spiele von FromSoftware derart präsent sind. Der letzte Ableger Fires of Rubicon ist 2023 nach langjähriger Pause erschienen und hat auf Opencritic einen Schnitt von 85 erzielt und bei den verkauften Einheiten die 3 Millionen geknackt (via VG247).

Neue IP

Wie bereits erwähnt, ist Hidetaka Miyazaki immer für Neues zu haben. Dass FromSoftware früher oder später wieder ganz neue Settings und Konzepte erkundet, ist daher mehr als wahrscheinlich.

