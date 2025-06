Ihr könnt die Nintendo Switch 2 auch bei Lieferando bestellen, ja wirklich! Doch ein paar Einschränkungen gibt's

Lieferando liefert die Switch 2, zumindest in Berlin.

Die Nintendo Switch 2 steht ab dem 05. Juni 2025 in den Läden. Wer zu den Allerersten gehören will und via Vorbestellung kein Gerät ergattern konnte, hat noch eine Chance beim Mitternachtsverkauf im Saturn am Berliner Alexanderplatz. Kurioserweise müsst ihr da nicht einmal hinstiefeln, ihr könnt euch die Konsole auch via Lieferando nach Hause bringen lassen.

Switch 2 per Lieferando bestellen? Ja, das geht - aber nur in Berlin

Klar sollte sein, dass die ganze Aktion in erster Linie Marketingzwecken dient, praktisch klingt es aber, zugegebenermaßen.

Der Lieferdienst Lieferando macht gemeinsame Sache mit MediaMarkt/Saturn und mischt beim "Midnight-Sale" mit, der in der Nacht zum 04. auf den 05. Juni ab 0:00 Uhr im Saturn am Alex in Berlin stattfindet. Dort könnt ihr die Switch 2 vorort erwerben, zumindest so lange wie der Vorrat reicht.

1:03 Nintendo Switch 2: Wir konnten die ersten Spiele-Highlights auf einem Event bereits ausprobieren

Autoplay

Lieferando bietet an, dass ihr euch die Konsole direkt nach Hause liefern lassen könnt. Offenbar stellt MediaMarkt/Saturn also ein abgestecktes Switch 2-Kontingent für die Aktion zur Verfügung. Im dazugehörigen Instagram-Post ist von einer "limitierten Stückzahl" die Rede. Hier wird also offensichtlich mit "FOMO" (Fear of Missing Out) gearbeitet.

Ein weiterer Haken: Das Bestellen über den Lieferdienst ist nur in Berlin möglich und nur im Rahmen des Midnight-Sales. Ab 05. Juni um 0:01 Uhr könnt ihr die Switch 2 via Lieferando bestellen.

Aber FOMO hin, Marketing her. Die Bestellung via Lieferando ist grundsätzlich eine coole Sache, da zumindest Berliner*innen eine weitere Möglichkeit haben, die Switch 2 so früh wie möglich zu ergattern. Aber wenn ihr via Lieferando bestellt, bitte ans Trinkgeld denken!

Die wichtigsten Infos zur Switch 2 im Überblick

Release: 05. Juni 2025

05. Juni 2025 Die Konsole kostet UVP 469,99 Euro (ohne Spiel)

Es gibt zudem ein Mario Kart World-Bundle zum Preis von 509,99 Euro (UVP)

Neben Mario Kart World könnt ihr euch zum Launch der neuen Nintendo-Konsole über etliche weitere Titel freuen, die am 05. Juni 2025 auf den Markt kommen, darunter Cyberpunk 2077, die Switch 2-Editionen von Zelda: Breath of the Wild und Tears of the Kingdom und viele mehr.

Habt ihr die Switch 2 schon bekommen? Oder habt ihr vielleicht sogar vor, an dem Mitternachtssale teilzunehmen?