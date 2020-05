Nintendo Switch - Ab Sommer soll es wieder mehr Konsolen geben

Wer sich derzeit eine Nintendo Switch kaufen will, der muss wegen eines Lieferengpasses aktuell ziemlich lange nach der Konsole suchen - und bezahlt dann meist Mondpreise. Allerdings gibt es nun Hinweise darauf, dass es im Sommer wieder mehr Konsolen geben soll.

Bald gibt es wieder die Nintendo Switch

Hohe Nachfrage: Aufgrund der Corona-Krise musste die Produktion der Nintendo Switch zurückgefahren werden. Dies hat zu einer Verknappung der verfügbaren Konsolen auf der Welt geführt - und das zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt.

Denn da die Menschen derzeit verstärkt zu Hause bleiben sollen, um Ansteckungen mit dem Corona-Virus zu minimieren, ist die Nachfrage nach Spielkonsolen natürlich hoch. Schließlich brauchen die Leute zu Hause Unterhaltung.

David Gibson, der für das Forschungsunternehmen Astris Advisory Japan KK arbeitet, macht den Spielern Hoffnung:

"Die Auswirkungen auf die Produktion der Nintendo Switch sind bis zum Sommer vorbei. Einige Auswirkungen waren im April teilweise zu verzeichnen, aber ab dem Sommer sollte es wieder aufwärts gehen. Die meisten Mitarbeiter arbeiten von zu Hause aus, was sich allerdings auf die geplanten Spiele auswirken könnte."

48 2 Mehr zum Thema Nintendo Switch: Diese 6 Features würden die Konsole besser machen

Bald gibt es Nachschub: Spieler, die sich gerne eine Nintendo Switch zulegen wollen, können also langsam aufatmen. Es ist Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Auch, wenn wir in diesem Sommer aufgrund COVID-19 höchstwahrscheinlich nicht ins Ausland in den Urlaub fahren können, so scheinen wir uns doch wenigstens die Zeit mit der Nintendo Switch vertreiben zu können.

Ab wann genau die Konsole dann wieder in größeren Stückzahlen im Handel steht, ist noch nicht klar. Nintendo wird dies aber sicher rechtzeitig bekannt geben.