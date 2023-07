Life is Strange & günstig am Amazon Prime Day: Jetzt für Nintendo Switch

Die zwei besten Life is Strange Spiele gibt es aktuell bei Amazon im Angebot.

Haltet euch fest! Die Life is Strange Arcadia Bay Collection gibt es derzeit im Rahmen des Amazon Prime Days für die Nintendo Switch im Angebot. Damit zahlt ihr für das emotionale Abenteuer rund um Chloe und Max nur 29,99€.

Der Deal ist in der Theorie noch bis zum 12. Juli um 23:59 Uhr gültig. Es ist aber gut möglich, dass das Spiel schnell ausverkauft sein könnte. Schnell sein lohnt sich also.

Der Amazon Prime Day läuft den ganzen 11. und 12. Juli hindurch. Auf unserer Prime Day-Übersicht findet ihr ständig die aktuellen Angebote.

Life is Strange: Arcadia Bay Collection

In Life is Strange schlüpft ihr in die Rolle von Max, die eine interessante Entdeckung macht: sie kann die Zeit zurückdrehen. Gemeinsam mit ihrer alten Freundin Chloe begeben sich die beiden auf die Suche nach der vermissten Rachel.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Vor einigen Monaten hat Nintendo dann auch endlich einen Trailer für die Life is Strange Arcadia Bay Collection veröffentlicht, in der ihr seht, was euch in dieser Edition so erwartet. Den Trailer findet ihr oben. Bei der überarbeiteten Version erwarten euch folgende Features:

Überarbeitete, für die Nintendo Switch optimierte Grafik sowie Charaktere und Umgebungen

sowie Charaktere und Umgebungen Verbesserte Charakteranimation mit Full Motion Capture für die Gesichter von Chloe, Max und allen anderen Charakteren

mit Full Motion Capture für die Gesichter von Chloe, Max und allen anderen Charakteren Erzählungen mit mehreren Enden , die von Entscheidungen und Konsequenzen bestimmt werden

, die von Entscheidungen und Konsequenzen bestimmt werden Mit Hilfe von Max' Fähigkeit könnt ihr die Zeit zurück drehen oder euch auf Chloes Einfallsreichtum verlassen, um den Verlauf der Geschichte zu bestimmen

Jeder Track des unfassbar coolen lizensierten Soundtracks

Mit der Arcadia Bay Collection könnt ihr nichts falsch machen. Ihr solltet also jetzt bei dem Amazon Prime Day Angebot zuschlagen, wenn ihr bereit für eine emotionale Reise auf der Nintendo Switch seid.

Emotionen Sehen in Life is Strange: True Colors

Wie in den Teilen zuvor, geht es natürlich auch wieder in Life is Strange: True Colors auf eine emotionale Reise mit komplizierten Familiengeschichten und romantischen Beziehungen. Begleitet werden wir hierbei stets von den übernatürlichen Talenten der Protagonistin.

13:27 Life is Strange: True Colors - Trailer zeigt erstes offizielles Gameplay - Trailer zeigt erstes offizielles Gameplay

In dem dritten Teil der Reihe entdeckt ihr die idyllische Kleinstadt Haven Springs durch die Augen von Alex Chen, die auf der Suche nach Antworten ist. Ein von ihr lang erwartetes Wiedersehen mit ihrem großen Bruder entwickelt sich nach einer kurzen rosaroten Brillen Phase zum Horrortrip und so ist Alex erneut auf sich alleine gestellt. Von nun an geht ihr den mysteriösen Geheimnissen der Bewohner von Haven Springs auf den Grund.

Life is Strange: True Colors könnt ihr euch aktuell im Rahmen der Amazon Prime Day Angebote mit 26% Rabatt für die Nintendo Switch krallen.

Amazon Prime Day 2023

Am 11. und 12. Juli ist Amazon Prime Day. Die Angebote gehen bis zum 12. Juli um 23:59 Uhr. Im Folgenden findet ihr alle aktuellen Deals. Wir halten euch natürlich an beiden Tagen auf dem Laufenden.