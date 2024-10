Life is Strange: Double Exposure - Spielzeit und alle Story-Kapitel in der Übersicht

So viel Umfang steckt in Life is Strange: Double Exposure.

Ab dem 29. Oktober sind auf PS5, Xbox Series X/S und PC alle fünf Kapitel von Life is Strange: Double Exposure, dem zweiten Adventure rund um Max Caulfield, verfügbar. Wir konnten den Mystery-Krimi bereits für den GamePro-Test durchspielen und wollen einordnen, wie lange ihr für den einmaligen Abschluss der Geschichte benötigt.

Welche Story-Kapitel euch in den insgesamt 5 Episoden erwarten, erfahrt ihr am Ende des Artikels.

Spielzeit von Life is Strange: Double Exposure

So lange braucht ihr fürs einmalige Durchspielen der 5 Episoden: Ca. 8 bis 10 Stunden

Während ihr für die ersten beiden Episoden gut 3 bis 4 Stunden einplanen könnt, wenn ihr nicht nur geradeaus durch die Schauplätze rennt, sind speziell die beiden letzten Episoden mit rund einer Spielstunde deutlich kürzer. Wollt ihr hingegen alle optionalen Fotos finden und auch jeden Schnappschuss einfangen, könnt ihr nochmal gut zwei Stunden obendrauf rechnen.

Warum die Spielzeit bei uns ein kleines Geschmäckle hinterlassen hat, erfahrt ihr im Test:

Double Exposure im Test Test nach 5 Kapiteln: Ein packendes Adventure mit fadem Beigeschmack von Dennis Michel

Wichtig zu wissen ist, dass Double Exposure wie alle Life is Strange-Teile dank vieler packender Entscheidungen, welche die Geschichte maßgeblich beeinflussen, einen hohen Wiederspielwert hat.

Alle Story-Kapitel von Life is Strange: Double Exposure

Nachfolgend führen wir euch nicht nur alle fünf Episoden der Reihe nach auf, sondern auch deren Unterkapitel.

Episode 1: Stillleben

Aus der Bahn

Ein denkwürdiger Drink

Auftwärtstrend

Oben, niedergeschlagen

Uni-Trübsal

Episode 2: Penumbra

Tisch für drei

Bei den Hörnern gepackt

Nichts wird übersehen

Entdeckung vermeiden

Ein Foto zum Abschluss

Episode 3: Verdrehung

Unbefugte Folgerung

Auf die Probe gestellt

Re: Gedichte

Niemand will allein trinken

Herzeinbruch

Episode 4: Diptychon

Ich dachte, ich wäre die Einzige

Niemand feiert so viel Krampus

Zerstreut

Kälteeinbruch

Episode 5: Dekohärenz

Neu geladen

Das Zentrum des Sturms

Unter Beobachtung

Kein Rauszögern mehr

Etwas bahnt sich an

Letzte Runde

Zeit für den Check-out

Sie hat die Augen ihrer Mutter

Wieder vereint

48:35 Life is Strange: Double Exposure zeigt euch 15 Minuten vom Anfang des Adventures

Autoplay

Life is Strange: Double Exposure bekommt Fortsetzung

Es geht weiter: Double Exposure wird nicht das letzte Abenteuer von Max sein. Wie das Spiel am Ende mit einer großen Einblendung bestätigt, geht es mit der Geschichte der Fotografin weiter. Wann, ist jedoch noch nicht bekannt. Darüber halten wir euch natürlich hier auf GamePro auf dem Laufenden.

Passt für euch die Spielzeit oder hättet ihr nach den recht langen ersten Kapiteln mit mehr gerechnet?