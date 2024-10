Seid dabei, wenn es mit Life is Strange weitergeht - Beim Live Event erfahrt ihr im Stream alles zu Life is Strange: Double Exposure

Was ist Life is Strange: Double Exposure? Hier handelt es sich um den nächsten Teil der vielfach ausgezeichneten Adventure-Reihe. Das Spiel ist ein brandneuer, übernatürlicher Krimi, der neue Spieler und Spielerinnen sowie altgediente Fans gleichermaßen anspricht.

Erneut gilt es mysteriöse Vorkommnisse zu ergründen, einen Mord aufzuklären, der keine Spuren hinterlassen hat und unmöglich erscheint und dabei mit einer neuen Kraft verschiedene Zeitlinien zu besuchen. Denn nur so könnt ihr den Mord an eurer Freundin Safi aufklären und am Ende vielleicht sogar verhindern.

Erlebt das Live Event von Life is Strange: Double Exposure im Stream und vor Ort

Wann und wo geht das Event los? Vor dem Start von Life is Strange: Double Exposure findet am 26.10. 2024 ein Live-Event samt Stream statt.

Das Event startet im Xperion Hamburg (im Media Markt). Die Adresse lautet: XPERION Hamburg, Mönckebergstraße 1, 20095 Hamburg, Deutschland

Einlass ist ab 16:30 Uhr. Das Event beginnt dann um 17:00 Uhr

Wie komme ich an Tickets? Folgt dem Link zum Ticketverkauf und holt euch eure Tickets für das Event. Beachtet aber, dass das Kontingent limitiert ist.

Vor einem Live-Publikum präsentiert Moderatorin Just Giggles zusammen mit den Gästen mienah, H0llyLP, Yvraldis, und Julius “Jules” Busch von GameStar das Spiel und die besonderen Features.

Der Stream kann auf den Seiten von GameStar, MeinMMO und GamePro live mitverfolgt werden.

Unzählige Fans werden live beim großen Event zum Start von Life is Strange: Double Exposure dabei sein.

Was werdet ihr im Stream alles erleben? Das Event dauert bis circa 20:00 Uhr und zeigt drei über die Show verteilte, ausführliche Segmente aus dem Spiel. Darin erfahrt ihr mehr zum Gameplay, dem Setting und die neuen Kräften der Protagonistin Max Caulfield.

Dabei sprechen Host und Gäste über ihre persönliche Verbindung zur Life-is-Strange-Reihe und analysieren die gezeigten Gameplay-Szenen. Da das erste Spiel der Serie nun schon 10 Jahre zurückliegt, in denen sich viel verändert hat, sprechen auch die Gäste über ihre persönliche Entwicklung in dieser Zeit. Obendrein wird darüber spekuliert, wie die Story im Spiel wohl weitergeht.

Damit das Publikum nicht zu kurz kommt, wird ein Quiz mit den Zuschauern vor Ort abgehalten, wobei es tolle Preise zu gewinnen gibt. Dazu gibt’s noch einen Blick hinter die Kulissen der Entwicklung des Spiels und ihr könnt im Xperion Hamburg auch Life is Strange: Double Exposure an Gaming-Stationen anspielen.

Darum geht es in Life is Strange: Double Exposure

Was ist die Handlung von Double Exposure? Ihr spielt die bereits aus dem grandiosen ersten Teil bekannte Protagonistin Max Caulfield. Sie gibt mittlerweile Fotografie-Kurse an der angesehenen Caledon-Universität und alles scheint gut zu laufen. Doch dann findet sie ihre gute Freundin Safi tot im Schnee liegen.

Als Max versucht, die Zeit zurückzudrehen - eine Kraft, die sie schon lange nicht mehr eingesetzt hat - um die Geschehnisse rückgängig zu machen und Safi zu retten, funktioniert das leider nicht. Stattdessen öffnet sie ein Portal in eine parallele Zeitlinie, in der Safi noch lebt.

Während Safi eigentlich ermordet wurde, lebt sie in der alternativen Zeitlinie. Noch!

Mit dieser neuen Kraft kann Max nun jederzeit zwischen zwei parallelen Zeitlinien hin- und herreisen, um denselben Mord zu lösen und zu verhindern. Wenn ihr also auf eine intelligente und spannende Mystery-Krimi-Story voller interessanter Figuren steht, dann seid ihr hier genau richtig.

Lohnt sich nach 10 Jahren noch der Einstieg in Life is Strange? Die Serie Life is Strange ist mittlerweile 10 Jahre alt und Hauptfigur Max war schon damals in Teil 1 dabei. Ergibt es also Sinn, als Neuling jetzt noch einzusteigen, oder müsst ihr erst den ersten Teil, dessen Spin-Offs und den Nachfolger zocken?

Absolut nicht! Freilich ist der großartige erste Teil von Life is Strange zurecht ein Meilenstein der Gaming-Geschichte, aber das neue Spiel wurde explizit so entwickelt, dass ihr auch als komplette Neulinge zurechtkommt.

Max ist nämlich älter, reifer und erwachsener geworden und auch der Schauplatz ist ein völlig neuer. Obendrein sind auch eure Freunde Safi und Moses neue Figuren. Ihr könnt also ohne schlechtes Gewissen direkt mit Life is Strange: Double Exposure loslegen und euch in die spannende und tiefgründige Story stürzen!

