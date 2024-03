Lightyear Frontier Copper farmen: So findet ihr alles für Kupferdraht

Hier könnt ihr in Lightyear Frontier Kupfer finden.

Lightyear Frontier lässt euch am Steuer eines Mechs auf einem fremden Planeten Ressourcen abbauen, um damit dann eine kleine Farm und Produktionsstätten zu errichten. Ziemlich schnell werden für bestimmte Rezepte und Baupläne aber Rohstoffe verlangt, bei denen nicht sofort klar ist, wo ihr sie herbekommt bzw. finden könnt.

Kupfer (engl. Copper) ist ein Beispiel. Das wird nämlich unter anderem für den im Spiel sehr wichtigen Kupferdraht benötigt, welcher dann wiederum Bestandteil von Elektronik aus diversen Stoffen sein kann.

Für jeden Kupferdraht benötigt ihr zwei Einheiten Kupfererz.

Kupferdraht ist recht einfach herzustellen - wenn man weiß, wo man suchen muss.

Lightyear Frontier: Kupfer/Copper-Vorkommen auf der Karte

Das Kupfererz gehört zu den Metallen im Spiel, ist allerdings nicht in jedem der einzelnen Bereiche zu finden – auch nicht im Startgebiet (Die Wiesen).

Um Kupfererz zu finden, solltet ihr euch in den Süden aufmachen und die Randklippen erkunden. Im Grenzgebiet zu den noch südlicheren Tieflandebenen gibt es einen Bereich, in dem es einige Kupfererzkristalle zu finden gibt. Ihr erkennt sie an ihrer orange-metallenen Farbe.

Hinweis: Es gibt auch noch andere Gebiete auf der Karte, in denen Kupfer vorkommt. Allerdings nicht derart gehäuft wie in den Randklippen.

Lightyear Frontier: Voraussetzungen, um Kupfer/Copper abzubauen

Mit dem Standard-Mech, den ihr zu Beginn zusammengebaut habt, könnt ihr das Kupfer allerdings noch nicht abbauen bzw. einsammeln, weil es sich um ein ziemlich stabiles Material handelt.

Dementsprechend benötigt ihr erst einmal ein Upgrade für eure Stachelsäge. Dieses bekommt ihr über eine Verbesserungsstation – vorausgesetzt natürlich, dass ihr die dafür notwendigen Materialien (in diesem Fall 5 Aluminiumteile) herstellt und eintauscht.

Die Verbesserung befindet sich im Bereich "Sammeln" und heißt "Stachelsägenkraft 1". Habt ihr die Verbesserung freigeschaltet, steht dem fröhlichen Kupfer-Abbau und der anschließenden Kupferdrahtproduktion nichts mehr im Wege.

Lightyear Frontier ist seit dem 19. März 2024 für die Xbox Series X/S und den PC erhältlich, zunächst in einer Early-Access-Version. Bis zum finalen Release soll es ungefähr anderthalb Jahre dauern, in dieser Zeit soll der Titel stetig weiterentwickelt und mit weiteren Inhalten bestückt werden.