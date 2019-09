Death Stranding steht schon fast vor der Tür und um den nahenden Release des PS4-Exklusivtitels angemessen zu feiern, hat Sony eine limitierte Sonderedition der PS4 Pro enthüllt. Die Konsole kommt im schicken (aber auch verstörenden) Death Stranding-Look daher, der Fans zufrieden stellen dürfte.

"Wer hat meine PS4 Pro mit schmutzigen Fingern angefasst?!"

Die Konsole selbst ist in einem Weiß gehalten, allerdings sind überall ölige Handabdrücke zu sehen, die wohl ein unsichtbares Monster hinterlassen haben muss.

Aber nicht nur die PS4 Pro an sich ist verrückt, auch der mitgelieferte DualShock 4-Controller weiß zu überzeugen. Der versteckt nämlich das jetzt schon Kult gewordene Death Stranding-Baby unter der Oberfläche. Zumindest wird es angedeutet, am Ende verwandelt sich das Baby dann doch in normale Controller-Teile:

Einen Releasetermin für die neue Konsole oder gar einen Preis hat Sony nicht verraten. Wir halten euch diesbezüglich auf dem Laufenden.

Death Stranding erscheint am 8. November 2019 exklusiv für PS4.