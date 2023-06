Limitierter PS5-Controller: Bestellt jetzt das einzigartige Design mit NBA-Legende LeBron vor

Dieses limitierte Design könnt ihr ab sofort vorbestellen.

Egal ob ihr Basketball-Fans seid oder einfach nur die unzähligen Memes kennt. Der Name von LeBron James sollte euch bekannt vorkommen. Er ist nicht nur der NBA-Spieler, der in seiner Karriere die meisten Punkte erzielt hat, sondern gewann auch vier Meisterschaften mit drei verschiedenen Teams.

Bisher kann der Controller exklusiv bei Playstation Direct vorbestellt werden.

PS5-Controller LeBron James Edition

So sieht er aus: Der LeBron PS5-Controller.

Wenn ihr mich fragt, sieht der Controller ziemlich cool aus. Die Farben sind nicht zu grell und die bunte Schrift auf schwarzem Hintergrund sieht aus wie Graffiti.

Den Limited Edition Controller wird es zu einem unverbindlichen Preis von 79,99€ geben und das nur, solange der Vorrat reicht. Wenn ihr also interessiert an dem Controller seid, solltet ihr nicht all zu lange warten.

Am 27. Juli 2023 kommt der LeBron Controller auf den Markt. Sobald er verfügbar ist, wird er direkt zu euch nach Hause geschickt. Wenn ihr PS5 und Controller gerne einheitlich habt, habe ich eine gute Nachricht für euch: Es ist auch ein PS5-Cover im LeBron-Design angekündigt. Für dieses gibt es bisher aber noch kein genaues Release-Datum.

Amazon Prime Day 2023

Am 11. und 12. Juli findet der Amazon Prime Day statt. Euch erwarten zahlreiche Angebote rundum die Playstation 5. Es könnte gut sein, dass auch einige offizielle PS5-Controller im Angebot sein werden. Schaut doch mal bei folgenden Artikeln vorbei, um euch eine Übersicht zu verschaffen.