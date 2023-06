Amazon Prime Day 2023: Riesiger Sale startet bald, Vorab-Angebote ab heute!

Der Starttermin für den Amazon Prime Day 2023 ist bekannt. Außerdem wird es Vorab-Angebote geben.

Amazon hat den Termin für den Prime Day 2023 bekannt gegeben: Am 11. und 12. Juli können Prime-Mitglieder wieder tausende günstige Sonderangebote aus den verschiedensten Bereichen bekommen. Einige frühe Prime-Day-Angebote sollen sogar schon von heute an im Laufe der nächsten Wochen starten. Sobald die Aktion angelaufen ist, werdet ihr die Deals hier finden können:

Eine konkrete Uhrzeit für den Prime-Day-Start hat Amazon übrigens noch nicht genannt, in der Regel beginnt dieser aber pünktlich um Mitternacht. Die besten Deals waren in den letzten Jahren teils am Morgen bereits ausverkauft. Deswegen kann es sich lohnen, wach zu bleiben und direkt auf den Startschuss zu warten. Das werden übrigens auch wir tun und euch auf unserer Prime Day Übersicht möglichst schnell nach dem Start einen Überblick verschaffen.

Was werden die besten Prime Day Angebote?

Die Highlights des Amazon Prime Days sind schwer vorherzusagen, ein paar Infos gibt es aber schon.

Amazon-Eigenmarken: Was die besten Deals sein werden, ist momentan natürlich noch schwer zu sagen. Fest steht bereits, dass es Amazon-Eigenmarken wie Fire TV Sticks, Echo Smart-Lautsprecher und Kindle Reader günstiger geben wird.

Frühe Prime Day Angebote: Auch für manche der Abo-Dienste von Amazon wird es spezielle Angebote geben, die teils vor dem 11. Juli starten. So könnt ihr beispielsweise als Teil der frühen Prime Day Angebote schon ab heute Amazon Music Unlimited 4 Monate kostenlos testen. Außerdem bekommen Prime-Mitglieder bereits jetzt Filme und Serien auf Amazon Prime Video günstiger. Mehr zu den frühen Prime Day Angeboten erfahrt ihr hier:

Gaming-Deals und mehr: Wir hoffen darauf, dass dies der erste Prime Day wird, an dem es die PlayStation 5 bei Amazon günstiger gibt. Nachdem wir in den letzten Monaten bereits einige Sonderangebote gesehen haben, stehen die Chancen gut. Es gibt aber noch viele andere potentielle Gaming-Deals, auf die ihr ein Auge haben solltet, von der Nintendo Switch bis hin zu 4K Smart TVs mit HDMI 2.1. Die wichtigsten haben wir euch in diesen Artikeln schon zusammengefasst:

Da es, wie gesagt, schon in den nächsten Wochen immer wieder Vorab-Deals zum Prime Day geben wird, ist es eine gute Idee, immer mal wieder einen Blick auf die aktuellen Angebote bei Amazon zu werfen. Auf unserer GamePro-Deal Übersicht werden wir euch zudem stets auf dem Laufenden halten, auch über die Konter-Angebote der Konkurrenz.

Amazon Prime 30 Tage kostenlos testen

Falls ihr noch kein Prime-Abo habt, aber den Amazon Prime Day 2023 nicht verpassen wollt, könnt ihr ganz einfach eine kostenlose 30-tägige Testmitgliedschaft starten. Durch diese sichert ihr euch noch viele weitere Vorteile wie Zugriff auf tausende Filme und Serienstaffeln bei Amazon Prime Video, regelmäßig kostenlose PC-Spiele bei Prime Gaming und kostenlosen Premium-Versand. Mehr dazu erfahrt ihr hier: