Link's Awakening: Das Kran-Spiel ist fieser als damals & Fans hassen es

The Legend of Zelda: Link's Awakening ist ein optisch gehörig aufpoliertes Remake des Game Boy-Klassikers von 1993 und ruft viele nostalgische Gefühle hervor, wie wir unter anderem in unserem Test zu Link's Awakening feststellen.

Neben der Optik haben die Entwickler nur wenig verändert, aber eine dieser Änderung lässt derzeit eine regelrechte Hass-Welle durchs Netz schwappen. Die Rede ist vom Kran-Spiel in Mövendorf, wo ihr mithilfe eines Greifhakens verschiedene Preise angeln könnt.

Das ist das Problem

Die Objekte verfügen nun über eine realistische Physik, fallen also um oder teilweise sogar aus dem Greifarm heraus, selbst wenn wir sie schon gegriffen haben.

Das ist zwar einerseits "realistisch" - viele werden die fiesen Kran-Spiele auf der Kirmes oder Volksfesten kennen - andererseits aber auch frustig, da schwer vorhersehbar und kontrollierbar.

Im Game Boy Original war es bereits knifflig, den perfekten Punkt zu finden, um den Greifarm abzusenken, durch die Physik-Komponente im Remake kommt aber ein weiterer Nervfaktor hinzu. Dementsprechend viele Tweets und unfreiwillig komische Videos gibt es schon zu finden.

Nice to see the crane game is as rigged in video games as it is in real life. ? #LinksAwakening #Zelda pic.twitter.com/pZ4VMHy9NP — ???? Ö??? (@Arda) September 20, 2019

Looks like the crane game in the new Zelda is extremely buggy ahaha — ???? ????? (@AxelLycan) September 22, 2019

I CAN'T BELIEVE HOW MUCH THE CRANE GAME CHEATS NOW IN THE LINK'S AWAKENING REMAKE



I mean it's now realistic to real crane games at least. I caught the seashell 6 separate times before I ACTUALLY got it — Sky... 2! (@Taco_Night_) September 20, 2019

The new Link’s Awakening crane game is the 7th circle of hell — David Bass (@doctordake) September 20, 2019

The crane game in Link's Awakening can eat my ass pic.twitter.com/nEGoJ5GbGH — rayyyyyyyy lmao (@RayNarvaezJr) September 21, 2019

Wie geht es euch? Wie findet ihr das Kran-Spiel in Link's Awakening?