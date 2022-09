Wenn es einen Dungeon in Zelda: Link’s Awakening gibt, der euch schnell verwirren kann, dann ist es die Adlerfestung. Vier Stockwerke, unterschiedliche Wege, je nachdem welche farbigen Blöcke ihr aktiviert und die Notwendigkeit, an den richtigen Stellen in den Abgrund zu springen. Da ist es kein Wunder, zwischendurch die Übersicht zu verlieren. Daher versuchen wir euch so gut wie möglich durch das Verlies zu lotsen.

Die Kugel, Karte und die erste Säule finden

Ziel des Dungeons ist es, mit einer Stahlkugel vier Säulen zu zerstören und damit das oberste Stockwerk zu euch herunter zu holen. Dafür benötigt ihr natürlich erst einmal die Kugel.

Geht zwei Räume nach rechts und tötet alle Gegner auf dem Bildschirm. Damit bekommt ihr einen Schlüssel, den ihr direkt bei der Tür oben einsetzen könnt. Nutzt die Treppe im Norden und geht danach ein weiteres Mal nach oben. Hier findet ihr die Stahlkugel, die ihr zu allen Säulen mitschleppen müsst. Plaziert sie nahe der zwei Blöcke, zieht am Schalter rechts und rennt so schnell ihr könnt zur Kugel, schnappt sie euch und dann durch die Tür. Vor euch erhebt sich die erste Säule. Werft die Kugel dagegen und lasst sie einstürzen.

Lasst die Kugel danach liegen und geht in den Raum im Norden. Dort müsst ihr die Schachfiguren an die richtigen Positionen werfen. Weiß rechts und Schwarz links. Werft dafür die schwarze Figur von dem Sockel der weißen aus nach rechts und dann danach die weiße Figur von der zweiten Kachel von oben direkt an die Wand nach unten. Dann erscheint eine Kiste mit der Karte des Dungeons. Diese ist diesmal besonders wichtig, da auf der Karte auch die Position der Stahlkugel markiert ist, falls ihr mal vergessen haben solltet, wo ihr sie geparkt habt.

Zweite Säule, der Kompass und der Zwischenboss Hinox

Kehrt zurück in den Raum mit der Kugel und stellt euch an die Ecke rechts der blauen Blöcke. Springt von dort aus diagonal nach Südosten und ihr erreicht den Raum südlich mit der zweiten Säule. Geht noch einmal nach Süden und schlagt gegen den Schalter. Dadurch werden die blauen Blöcke runter und die roten hochgefahren. Geht zurück zur Kugel, die ihr nun einfach zur zweiten Säule tragen könnt, und werft sie dagegen.

Nehmt die Kugel sofort wieder auf und kehrt in den Raum im Norden zurück. Verschiebt den Block nach oben und geht mit der Kugel zusammen durch den dadurch freigelegten Ausgang. Lauft danach durch den Durchgang im Norden und erledigt die Gegner, indem ihr mit Schlägen drei gleiche Symbole auf ihren Bäuchen aktiviert. Die darauf erscheinende Truhe enthält den Kompass.

Wieder die Kugel einsammeln und ab nach unten links. Hier könnt ihr die Kugel über die Barrikade hinweg direkt zur dritten Säule werfen. Versucht aber so zu werfen, dass die Kugel nicht in den Abgrund fällt. Ansonsten müsst ihr sie wieder aus dem ersten Raum bis hier hoch transportieren.

Geht zurück zum Raum mit den drei Gegnern mit den Symbolen und geht die Treppe hinunter. Lauft links an der Wand entlang und lasst euch nicht von dem Kirby verspeisen. Geht nach unten, bis ihr eine Tür seht, durch die ihr nach oben gelangt. Im oberen Stockwerk geht es dann nach Süden und ihr erreicht den Zwischenboss Hinox, den ihr schon aus vorherigen Dungeons kennt. Tötet ihn schnell, bevor er euch in eines der Löcher in der Arena wirft, ansonsten müsst ihr den Kampf von vorn beginnen. Als Belohnung erhaltet ihr einen kleinen Schlüssel.

Dritte Säule, Schnabel und der Spiegelschild

Geht vom Bossraum nach rechts. Erledigt die Gegner und eine Truhe erscheint. Ihr kommt später noch an ihr vorbei, keine Sorge. Geht weiter nach Osten. Dort erreicht ihr einen Schalter, den ihr mit dem Bogen auf Blau schalten müsst. Zurück im Bossraum lasst ihr euch in eines der Löcher an der linken Wand fallen. Lauft dann nach oben und sammelt die Zaubermuschel aus der Kiste ein. Springt dann auf die untere Ebene und geht noch einmal nach Süden, wo ihr nun die Truhe mit dem Schnabel erreichen könnt.

Ab jetzt wird es etwas kompliziert. Folgt den roten Kacheln nach oben und dann nach Osten. Bei den drei Gegnern nochmal nach rechts. Aktiviert den Schalter im nächsten Raum, damit dieser dann auf Rot steht. Dann wieder nach links und dann nach unten, bis ihr gezwungen werdet nach rechts zu gehen. Ihr solltet dann in einem Raum mit zwei Klingenfallen und einer Mumie stehen. Lauft nach Süden und geht direkt wieder durch die Tür nach Norden. Nun seid ihr auf der anderen Seite des Mumien-Fallen-Raums. Nehmt im Norden die Treppe und ihr erreicht endlich die Truhe mit dem Spiegelschild.

Lasst euch anschließend rechts in das Loch neben dem Schalter fallen. Rennt dann nach oben und ihr könnt aus der Truhe einen weiteren kleinen Schlüssel einsammeln. Nun müsst ihr in den Raum zurückkehren, in dem ihr den Spiegelschild eingesackt habt. Bleibt auf den blauen Kacheln, während ihr mit dem Bogen gegen den Kristallschalter schießt. Geht nach Süden, nutzt den Schlüssel an dem Block, dann nach links und den Kristallschalter mit Fernkampfwaffe auf Rot stellen. Nun ist der Weg frei, damit ihr westlich wieder den Raum des Zwischenbosses erreicht.

Nun könnt ihr den oberen Bereich erkunden. Geht also nach Norden und dann durch die Drehtür, die zufälligerweise genau Links Körperform hat. Rennt in die rechte untere Ecke und hebt euren Schild. Wartet, bis alle Bodenplatten am Spiegelschild zerschellt sind und geht dann rechts durch die Tür. Es war ein langer Weg, aber endlich könnt ihr die Eisenkugel gegen die dritte Säule ballern.

Die vierte Säule

Um die letzte Stütze zu erreichen, werdet ihr leider einen weiteren Umweg in Kauf nehmen müssen. Schiebt dafür den Stein rechts in den Abgrund und werft danach die Kugel hinüber. Nehmt sie mit nach rechts, verschiebt den Stein und nehmt eure Fracht mit nach unten. Ihr seid jetzt wieder im Raum mit der zweiten Säule. Geht mit der Kugel runter zum Kristallschalter und werft sie über die Absperrung. Nun müsst ihr auf die andere Seite gelangen. Am einfachsten ist es, wenn ihr euch mit der Okarina wieder zum Eingang teleportiert, nach links geht und euch wieder zum Raum des Minibosses begebt und von dort aus nach rechts bis zum Raum mit der Kugel. Schnappt sie euch und geht wieder nach links in den Raum mit den drei Karten-Gegnern, der Eule und der Truhe. Geht zur Brüstung und werft die Kugel nach Norden.

Ihr müsst nun der Kugel wieder hinterher. Zurück zum Miniboss-Raum, dann nach Norden und nochmal nach Norden durch die Drehtür. Rechts vom Raum mit den fliegenden Bodenplatten seid ihr nun wieder im Raum mit den Überresten der dritten Säule. Im Süden könnt ihr eine rissige Wand erkennen. Sprengt diese auf, folgt dem Weg und sprengt eine weitere Wand. So erreicht ihr den Raum, in dem ihr die Kugel über den Abgrund geworfen habt. Zieht euch mit dem Enterhaken nach rechts, nehmt die Bomben aus der Truhe mit und schnappt euch die Kugel, mit der ihr nach Norden geht. Dort könnt ihr mit der Kugel die vierte Säule zerstören und das oberste Stockwerk bricht ein.

Der Weg zum Endboss

Eine schlechte Nachricht: ihr müsst schon wieder auf die andere Seite des vorherigen Raumes. Also spielt wieder die Okarina, damit ihr zum Anfang kommt. Folgt dem Weg zum Miniboss-Raum (zum letzten Mal, versprochen), dann nach rechts, bis ihr den Kristallschalter mit der Brüstung erreicht. Stellt ihn mit einer Fernkampfwaffe auf Blau und steigt dann die Treppe rechts hoch, um das neue Stockwerk zu erreichen.

Im nächsten Raum geht es nach Norden, dann nach Osten und ihr erreicht einen weiteren Zwischenboss. Ihr müsst alle sechs Fledermäuse besiegen, um ihn zu verjagen. Überlebt eine, dann beschwört er wieder die volle anzahl. Stellt euch am besten oben links in die Ecke und schlagt mit dem Schwert nach rechts unten, wenn die Fledermäuse attakieren. So müsst ihr nur auf eine Richtung achten.

Geht in den Raum nach oben, schiebt die beiden Blöcke in der Mitte zusammen und eine Truhe erscheint. Sie enthält den Großen Schlüssel. Schlagt gegen den Kristallschalter, damit er auf Rot steht und geht zurück zum vorherigen Raum. Lauft dann nach links, bis ihr die Bosstür erreicht. Falls ihr noch einen geheimnisvollen Balsam braucht, dann könnt ihr im Norden der Karte noch ein kleines Schach-Rätsel lösen. Ansonsten müsst ihr nur die Treppe hinauf und euch mit dem Enterhaken zum Gumba rechts hinüberziehen. Im Süden verlasst ihr den Dungeon und könnt den Turm zum Endboss hinaufsteigen.

Endboss: Teufelsadler

Der Teufelsadler hat drei Angriffe. Der gefährlichste ist der Feder-Angriff. Dabei schwebt er in einer der Ecken, schießt mit Feder auf euch, während Windböen versuchen, euch vom Turm zu schubsen. Rennt gegen den Wind an, zur Not mit Sprint, und nehmt den Schild hoch, falls eine Feder euch treffen sollte.

Die beiden anderen Angriffe sind eher zu eurem Vorteil. Entweder rast der Teufelsadler auf euch zu, oder er setzt zu einem Sturzangriff an. Bei beiden Attacken könnt ihr einfach mit dem Schwert zuschlagen, um ihn zu unterbrechen. Nach wenigen Schlägen stürzt ihr ab, ihr erhaltet das übliche Herzteil und der Weg zur Poseidon-Orgel ist frei.

Schon habt ihr die Adlerfestung geschafft und seid einen Schritt näher, den Windfisch aufzuwecken.