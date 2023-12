Zelda: Link's Awakening - Die Fan-Neuauflage gibt's jetzt in HD mit 120 FPS und man kann die ganze Welt auf einmal sehen

Was ihr hier seht, ist das andere Zelda: Link's Awakening-Remake von Nintendo für die Switch.

Zelda-Fans können sich freuen: Ein absoluter Klassiker ist jetzt auch auf dem PC spielbar, und zwar in bisher ungekannter Qualität. Link's Awakening hat zwar vor gar nicht allzu langer Zeit schon ein Nintendo Switch-Remake bekommen, aber das hier ist eine ganz andere Nummer. Der Original-Style bleibt erhalten, aber es gibt trotzdem jede Menge coole Neuerungen.

Okay, ja, es gibt schon ein "richtiges" Remake zu Zelda: Link's Awakening für die Nintendo Switch. Das glänzt mit seiner neuen, putzigen Schaukasten-Optik und besonders knuffigen Spielfiguren. Aber einige Fans haben es sich jetzt trotzdem zur Aufgabe gemacht, den Titel noch einmal ganz anders frisch aufzulegen.

Hier seht ihr Link's Awakening im neuen Gewand für die Switch, das Remake von 2019:

7:52 The Legend of Zelda: Link's Awakening - Testvideo zu Nintendos schönstem Remake - Testvideo zu Nintendos schönstem Remake

Was bisher geschah: Die ursprüngliche Fassung von Link's Awakening ist 1993 für den Game Boy veröffentlicht worden. Danach gab es noch einmal eine kolorierte Version für den Game Boy color und 2011 konnte die auch auf dem 3DS gespielt werden.

Jetzt ist aber auch noch die inoffizielle Fan-Portierung namens Link's Awakening DX HD für Windows-PC veröffentlicht worden, das ihr euch hier herunterladen könnt. Es steckt voller kleiner, aber feiner Verbesserungen, die sogar die Herzen echter Technik-Experten höher schlagen lassen.

Das steckt drin:

Widescreen-Support: Ihr könnt Link's Awakening DX HD auf modernen Monitoren in hohen Auflösungen spielen.

Ihr könnt Link's Awakening DX HD auf modernen Monitoren in hohen Auflösungen spielen. 120 FPS: Zusätzlich wurden auch Gameplay und Framerate aufgebohrt. So flüssig dürfte sich Link noch nie gesteuert haben.

Zusätzlich wurden auch Gameplay und Framerate aufgebohrt. So flüssig dürfte sich Link noch nie gesteuert haben. Zoom: Ihr habt offenbar auch die Möglichkeit, einfach richtig weit herauszuzommen. Mit dem Effekt, dass sich die ganze Spielwelt von Link's Awakening auf einmal vor euren Augen entfaltet – mit ihren Bewohner*innen, die sich alle auch noch aktiv bewegen.

Digital Foundry-Technikexperte John Linnemann zeigt sich angesichts dessen ziemlich beeindruckt au Twitter aka X. So sieht das Ganze dann aus:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Für wen eignet sich das? Für alle, die Lust haben, Link's Awakening (nochmal) im alten Stil zu erleben. Nur eben mit einigen wirklich coolen Grafik-Verbesserungen. Am Spiel selbst ändert sich nichts, inhaltlich bleibt alles beim Alten. Was bei so einem zeitlosen Klassiker natürlich auch wünschenswert ist. Wer Link's Awakening noch gar nicht kennt und keine Switch hat, kann hier bedenkenlos zuschlagen.

Aber Vorsicht: Es könnte gut sein, dass Nintendo irgendwann demnächst gegen dieses inoffizielle Remake vorgeht. Auch wenn es natürlich eine technisch wirklich gelungene Errungenschaft ist, muss das nicht heißen, dass es auch im Sinne des Erfinders ist. Außerdem ist der Nintendo-Konzern bekannt dafür, keinen Spaß zu verstehen, wenn es um die eigenen Lizenzen geht.

Wie gefällt euch diese PC-Neuauflage bzw. Portierung von Zelda: Link's Awakening? Welche Version findet ihr am besten und hübschesten?