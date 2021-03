Live auf Twitch: Wir gucken mit euch Square Enix Presents

Nachdem immer mehr Publisher und Entwickler ihre kommenden Spiele in Livestreams vorstellen, hat sich auch Square Enix dazu entschlossen, mitzumischen. Das Projekt läuft unter dem Namen "Square Enix Presents und soll einen Überblick über aktuelle und kommende Projekte geben.

Und weil wir uns das ganze natürlich anschauen werden, haben wir uns entschlossen, das einfach gemeinsam mit euch zu machen. Ab 17:30 Uhr werden wir sowohl auf unserem Twitch- als auch auf unserem YouTube-Kanal live gehen und mit euch die Show verfolgen.

Gezeigt wird unter anderem die Weltpremiere vom nächsten Life is Strange. Außerdem gibt es neues zu Outriders, Marvel's Avengers, Balan Wonderworld und kommenden Spielen von Square Enix Montréal. Mit im Stream sind dieses Mal Michi Obermeier, Jonas Gössling und Ann-Kathrin Kuhls (also ich. Aber wenn ich jetzt nur ich schreibe, müsstet ihr ja nochmal hochscrollen und das wäre ja doof.).

Was passiert ?

Worum geht's? Den Square Enix Showcase mit Life Is Strange, Tomb Raider und mehr.

Den Square Enix Showcase mit Life Is Strange, Tomb Raider und mehr. Wann wird gestreamt? Von 17:30 Uhr bis zum Ende des Schowcase

Von 17:30 Uhr bis zum Ende des Schowcase Wo wird gestreamt? Auf Twitch und YouTube

Wenn euch ebenfalls interessiert, was in Square Enixes internen Küchen brodelt, dann schaut doch bei uns rein. Wir fangen schon eine halbe Stunde vor Beginn des Events an, um uns aufzuwärmen, und starten ab 18 Uhr dann direkt in die Show. Zum Abschluss gibt's dann noch eine Auswertung, was wir da gerade eigentlich gesehen haben. Wir freuen uns auf euch!