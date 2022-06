Logitech G Pro X im Top-Angebot: Gaming-Headset fast um die Hälfte reduziert

E-Sport erfreut sich mit zunehmender Zeit immer größerer Beliebtheit. Habt ihr euch bereits auf einigen Wettkämpfen mit anderen duelliert und braucht so langsam mal ein neues Headset? Oder wagt ihr euch gerade erst in dieses Gebiet herein und stellt euch eure Ausrüstung für das erste Turnier zusammen? Um euch bei der Auswahl des passenden Equipments zu unterstützen, wollen wir euch im Folgenden ein starkes E-Sport-Headset vorstellen.

Ihr bekommt das Logitech G Pro X Gaming-Headset aktuell bei Amazon für nur 69€ (UVP: 129€) und spart euch damit satte 47 Prozent. Laut Vergleichsplattformen kriegt ihr es auch aufgrund der nicht vorhandenen Versandkosten momentan nirgendwo sonst so günstig wie bei Amazon. Außerdem gab es das Headset bisher nur einmal etwas billiger als jetzt, ihr habt also optimale Voraussetzungen. Leider liegen uns keine Angaben vor, wie lange das Angebot gilt, seid deshalb lieber schnell!

Brillanter Sound für E-Sport-Turniere

Interessiert ihr euch für E-Sport und wollt richtig damit durchstarten, bietet euch das Logitech G Pro X genau den richtigen Einstieg dafür. Allen voran in Sachen Klang überzeugt es in hohem Maße: Die integrierte DTS-Surround-Funktion erzeugt eine derart räumliche Soundkulisse, dass ihr jeden noch so leisen Mucks eurer Gegner problemlos wahrnehmt. Die 50-Millimeter-Treiber sorgen für den letzten immersiven Feinschliff und geben selbst hohe Frequenzen und Bässe extrem präzise wieder.

Abgesehen vom Sound spielt aber auch die Audioqualität eures Mikrofons eine wichtige Rolle. Hierfür kommt die Blue VO!CE-Technologie zum Einsatz, die euch zwischen verschiedenen Echtzeit-Sprachfiltern wählen lässt. Diese Filter unterdrücken unerwünschte Geräusche, gleichen die Lautstärke aus und lassen eure Stimme reiner und professioneller klingen. Dank der externen USB-Soundkarte habt ihr zudem stets eine glasklare Klangübertragung für Audio und Sprachkommunikation über das abnehmbare Mikrofon.

Darüber hinaus sind bei einem E-Sport-Wettkampf Konzentration und Aufmerksamkeit essentiell. Darum kümmern sich das Over-Ear-Design und die Nennimpedanz von 35 Ohm, indem sie eine auditive Schutzmauer um euch herum ziehen. Ebenso essentiell ist, dass das Headset mitten im Turnier nicht schlapp macht. Deshalb schließt sich das Pro X der Gruppe von Headsets mit Kabeltechnik an, auf die ja nach wie vor viele Leute schwören.

Abschließend ist für ein langes E-Sport-Turnier natürlich auch wichtig, dass ihr ein bequemes Headset tragt. Das Pro X bietet euch alles, was ihr dafür benötigt: Ohrpolster aus Memory-Schaumstoff und geräuschisolierendem Kunstleder oder alternativ atmungsaktivem Velours sowie einen leichten Kopfbügel mit angenehmer Polsterung. Obwohl letzterer aus Stahl ist und die Gabeln aus Aluminium, bringt das Headset nur 320 Gramm auf die Waage und erleichtert euch das Zocken damit im wahrsten Sinne des Wortes.