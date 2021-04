Lost Soul Aside sieht aus wie Final Fantasy 15 und kommt exklusiv für PS5 und PS4

Lost Soul Aside macht eine spannende Entwicklung durch. Ursprünglich als Ein-Mann-Projekt und Indie-Spiel angekündigt, kommt das Action-RPG nun mit Unterstützung von Sony und zeitexklusiv für PS4 sowie PS5. 18 Minuten neues Gameplay gibt es ebenfalls und das Ganze sieht wie ein vielversprechender Mix aus Devil May Cry, Final Fantasy und einigen anderen Elementen aus.

Lost Soul Aside kommt jetzt definitiv auch für die PlayStation 5

Offiziell angekündigt: Auf den Social Media-Kanälen von Lost Soul Aside wurde bekannt gegeben, das das Action-RPG auch für die PS5 erscheint. Damit stehen bisher PS4, PS5 und der PC als Plattformen fest.

Link zum Twitter-Inhalt

PlayStation-Exclusive: Ursprünglich wurde Lost Soul Aside nur von einer einzigen Person entwickelt. Aber Sony war vom ersten Eindruck offenbar so begeistert, dass der Konzern unterstützend eingreifen wollte. Darum dürfte das Spiel in der Unreal Engine 4 nun vorerst zumindest zeitexklusiv auf den Konsolen für PS4 und PS5 erscheinen.

Wann kommt es? Einen offiziellen Termin für den Launch von Lost Soul Aside gibt es leider noch nicht.

Hier könnt ihr euch aber schon mal einen ausführlichen Eindruck vom Gameplay verschaffen. Insgesamt wurden 18 Minuten zusammenhängendes Gameplay voller Kämpfe, Zwischensequenzen und vielem mehr veröffentlicht.

Das erwartet euch bei Lost Soul Aside:

Der Stil von Lost Soul Aside erinnert wohl nicht zufällig an Spiele wie Devil May Cry oder Final Fantasy 15. Auch das Gameplay geht in eine ähnliche Richtung. Wir können uns also offenbar schon mal auf ausufernde Kämpfe freuen, in denen wir es in bester Action-RPG mit einzelnen, beinharten Gegnern zu tun bekommen.

Zwischenzeitlich müssen Abgründe überwunden und spektakuläre Verfolgungsjagden absolviert werden. Thematisch verschlägt es uns offenbar in eine Art SciFi-Fantasy-Mix. Sowohl mystische Wesen wie Drachen, als auch Magie und fortschrittliche Technik scheinen eine große Rolle zu spielen.

Die Optik wirkt dank der vielen Partikeleffekte und der Unreal Engine 4 auch nicht von schlechten Eltern. Wie sich Lost Soul Aside spielt und auch, wie gut es auf der PlayStation 4 läuft, bleibt abzuwarten.

Wie gefällt euch das Gameplay und freut ihr euch auf den PS5-Release von Lost Soul Aside?