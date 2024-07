Dieser Charakter ist das mächtigste Wesen im Nintendo-Universum

Diese Silhouette dürfte nicht nur Nintendo-Fans bekannt vorkommen. Ihr Besitzer ist nicht nur eine ikonische Figur in der Gamingwelt, sondern auch mächtiger, als der erste Anschein vermuten lässt.

Die Kirby-Reihe wird unter manchen Spieler*innen als leichtes Hüpfspiel für Kinder verschmäht. Zu Unrecht, wie wir finden. Einerseits kann euch die Komplettierung der Spiele einiges abverlangen und andererseits ist Kirby alles andere als eine kinderfreundliche Knuddel-Kugel. Wenn ihm danach wäre, könnte er vermutlich sogar unsere Galaxie zu Staub verarbeiten.

So mächtig ist Kirby wirklich

“JustSaySteven“ liefert euch in einem Video eine kurze Übersicht zu Kirbys monströsen Fähigkeiten, die ihr euch direkt anschauen könnt:

In dem TikTok erzählt “JustSaySteven“ zum Beispiel, dass Kirby mal ein Monster in die Sonne und wieder zurückgeworfen habe, nur um es aus reiner Neugierde zu kochen.

Weiter habe Kirby die Kraft, einen Planeten in zwei Teile zu zerschlagen. Dies stellt er in der Megaton Punch Championship zur Schau. Hier handelt es sich eigentlich um ein Minispiel, weswegen die Fans noch darüber diskutieren, ob es als Canon zählt. Bewundernswert ist es allemal.

Definitiv zum Canon gehört der Fakt, dass Kirby mehrfach Galacta Knight besiegt. Wer das ist? Nur der mächtigste Krieger der Galaxie, der aufgrund seiner Kraft zuvor schon weggesperrt wurde. Galacta Knight soll so mächtig sein, dass er verschiedene Universen zerschneiden kann. Und den legt Kirby mal so eben.

Zuletzt weckt “JustSaySteven“ den absoluten Horror in uns, indem er das Innere von Kirbys Magen in Frage stellt. Seine Fähigkeit, verschiedene Gegner*innen einzusaugen und ihre Kräfte zu übernehmen, ist bekannt. Sein Mageninhalt wirft jedoch Fragen auf – wie zum Beispiel, wie es darin aussehen muss, wenn Kirby endlos viele Bösewichte und Gegenstände einsaugen kann. Es ist vorstellbar, dass es sich um eine unendliche Dimension handelt, in der man auf ewig gefangen bleibt.

Falls ihr den ersten 3D-Auftritt von Kirby verpasst habt, dann zeigt euch der Test von Kollege Tobi, warum ihr Kirby und das vergessene Land unbedingt spielen solltet:

Neben der Vorliebe für zuckersüße Jump ’n’ Runs diskutieren Kirby-Fans gerne und intensiv über seine schier unendliche Kraft. Seit dem Release des ersten Spiels Kirby's Dream Land im Jahr 1992 scheint seine Kraft nur gewachsen zu sein.

Begegnungen mit planetarischen Wesen sind kein Einzelfall und dennoch nimmt sich die kleine Kugel auch die Zeit, sich mit anderen Nintendo-Maskottchen zu prügeln oder Rennen unterschiedlichster Art zu veranstalten. Kirbys Auftritte in Videospielen sind beinahe so vielfältig wie seine Kopierfähigkeiten.

Stimmt ihr dem zu, dass Kirby der mächtigste Nintendo-Charakter ist?