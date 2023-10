Magic the Gathering: Riesige Auswahl an Kartensets jetzt zu Bestpreisen im Prime Day-Angebot

Fans von Magic: The Gathering können sich am Amazon Prime Day eine Menge Schnäppchen sichern.

Sammelkartenfans aufgepasst: Zum Amazon Prime Day gibt es eine riesige Auswahl an Magic: The Gathering Kartensets im Angebot. Viele der Pakete könnt ihr zu Bestpreisen bekommen, die sogar nochmal ein gutes Stück günstiger sind als bei Amazons letztem großen Magic the Gathering Sale.

Die Deals laufen prinzipiell bis zum Ende des Amazon Prime Days am 11. Oktober um 23:59 Uhr, einige dürften aber schon deutlich früher ausverkauft sein. Hier geht’s zur Übersicht:

Unter den Kartensets finden sich kleine und günstige Pakete für Neulinge, wie zum Beispiel das Einsteigerpaket 2022, bei dem ihr für 7,25€ zwei spielfertige Decks bekommt. Falls ihr euch hingegen zu den Fortgeschrittenen zählt und keine kleinen Brötchen backen wollt, können wir euch das Unfinity Draft Display mit 505 Karten empfehlen, das wie alle Sets, die mit der Silbe „Un-“ beginnen, eine Menge Kreativität und schrägen Humor bietet.

Hier haben wir euch eine kleine Auswahl aus der langen Liste der Magic-Angebote zusammengestellt:

