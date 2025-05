Drachen, Magie & Gänsehaut – Dieses Kartenspiel hat mich komplett gepackt und ihr könnt es euch super günstig sichern!

Dieses Spiel ist nicht nur super ästhetisch ansprechend, es wird euch auch strategisch herausfordern und macht dennoch so richtig viel Spaß!

Kennt ihr dieses Gefühl, wenn ein Spiel euch vom ersten Moment an verzaubert? Genau so ging es mir mit The Vale of Eternity! Ein Kartenspiel, das nicht nur fantastisch aussieht, sondern auch strategisch richtig was auf dem Kasten hat – und aktuell ist es sogar bei Amazon im Angebot. Wenn ihr Fantasy liebt und gerne knobelt, dann solltet ihr besser zuschlagen!

Worum geht’s in dem wunderschönen Spiel The Vale of Eternity?

Ihr seid Kreaturenbändiger in einer mystischen Welt voller Drachen, Phönixe, Einhörner, Hippogreife und anderer mythischer Wesen. Euer Ziel? So viele dieser fantastischen Kreaturen wie möglich zähmen, beschwören und ihre Kräfte nutzen, um wertvolle Siegpunkte zu sammeln. Klingt cool? Ist es auch!

Zähmt die verschiedensten mythologischen Wesen, sammelt Punkte und sichert euch so euren Sieg!

Jede Kreatur gehört einem der Elemente Feuer, Wasser, Erde, Luft oder Drache an – und jede bringt besondere Fähigkeiten mit, die euch beim Spielen helfen oder euren Gegnern das Leben schwer machen. Je geschickter ihr eure Karten kombiniert, desto mächtiger werden eure Beschwörungen.

Ich liebe es, wie man mit jeder Runde stärker wird und von Spiel zu Spiel immer neue Taktiken und Varianten versuchen kann!

So viel taktische Tiefe in einem Kartenspiel zu einem so unwiderstehlichen Preis!

Gespielt wird über zehn Runden, die ihr für euch entscheiden müsst!

Jagdphase – Ihr wählt Kreaturenkarten aus einer Auslage. Aber Vorsicht: Wer zu gierig ist, riskiert, dass andere euch die besten Karten vor der Nase wegschnappen. Aktionsphase – Jetzt entscheidet ihr: Ressourcen sammeln, Kreaturen zähmen für später oder direkt beschwören? Die Runen sind begrenzt, und ihr müsst clever planen! Auflösungsphase – Eure beschworenen Kreaturen entfalten ihre Kräfte. Manche bringen sofort Punkte, andere stärken eure kommenden Spielzüge.

Ach ja, fast vergessen: Die maximale Anzahl an beschworenen Kreaturen steigt pro Runde – in Runde 1 dürft ihr nur eine spielen, in Runde 2 zwei usw. Dadurch wird das Spiel immer intensiver und fordert echtes Timing!

Warum ich euch dieses Meisterwerk unbedingt ans Herz lege!

The Vale of Eternity ist für mich die perfekte Mischung aus wunderschönem Artwork, cleverem Taktieren und hoher Wiederspielbarkeit. Jede Partie läuft anders, jede Entscheidung zählt – und trotzdem ist der Einstieg angenehm einfach. Für mich hat dieses Spiel das Potenzial, ein moderner Klassiker zu werden.

Die wunderschönen Karten sind mit bezaubernden Illustrationen bedruckt und auch die Spielsteine passen sich der mystischen-Atmosphäre perfekt an!

Gerade wenn ihr gerne Spiele wie Res Arcana, Splendor oder Living Forest mögt, werdet ihr hier richtig glücklich. Es ist kompakt, flott gespielt (ca. 45 Minuten), aber gleichzeitig fordernd und abwechslungsreich.

Und das Beste? Aktuell ist The Vale of Eternity bei Amazon reduziert. Wenn ihr also noch auf der Suche nach einem neuen Highlight für eure Spielesammlung seid oder einfach Lust habt, in eine magische Welt abzutauchen, dann ist jetzt der perfekte Moment.