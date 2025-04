"Dieser Klick ist pures Dopamin": Die magnetischen Joy-Con der Switch 2 sorgen für extreme Vorfreude und ich kann's nach dem Hands-On bestätigen

Die Joy-Con werden nun an die Switch 2 "geklackt", was sehr befriedigend ist.

Die Nintendo Switch 2 ist in vielerlei Hinsicht eine Weiterentwicklung der ersten Switch. Zu den Anpassungen und Verbesserungen zählen neben einem größeren Display und einem deutlich stärkeren Chip auch der überarbeitete Andockmechanismus der Joy-Con.

Die beiden Controller gleiten jetzt nämlich nicht mehr in Schienen am Display wie bei der ersten Switch, sondern werden mit Magneten am Gerät gehalten. Und speziell der Andockvorgang mit dem satten Klacken sorgt in den sozialen Medien für enorme Vorfreude.

Tobias Veltin Tobi konnte Nintendos neue Konsole bereits auf der Switch 2-Experience in Paris ausprobieren und obwohl der ganz große Wow-Faktor fehlte, freut er sich enorm auf das Gerät. Zu den Gründen zählen unter anderem die neuen Joy-Con. Und Mario Kart World.

"Ich bin süchtig nach diesem Video"

Auf Reddit hat User Sirlink360 ein Video geteilt, in dem das magnetische Anbringen der Joy-Con zu sehen ist und überschreibt seinen Thread begeistert mit:

"Ich bin süchtig nach diesem Video und brauche die Bestätigung, dass es so befriedigend ist, wie ich denke." Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Der User ist sich sicher, dass er mit dem Ab- und Andockmechanismus "ähnlich wie mit einem Fidget-Toy" herumspielen wird. Das liegt vor allem am Geräusch, das dabei erzeugt wird. Sirlink360 schreibt dazu:

"Dieser Klick ist pures Dopamin."

Deutlich komfortabler als bei der Switch 1

Als jemand, der die Switch 2 schon ausprobieren konnte, kann ich den Reddit-User sehr gut verstehen und ihm sogar die erhoffte Bestätigung geben.

Denn tatsächlich ist speziell das "Dranklacken" der Joy-Con enorm befriedigend, weil die kleinen Controller sehr satt einrasten und der ganze Mechanismus durch die Magnete deutlich komfortabler funktioniert als die "Schienenlösung" der ersten Switch-Modelle.

Dass das Ganze quasi als "Spielzeug an der Spielkonsole" benutzt werden kann, war mir dabei noch nicht in den Sinn gekommen, aber man lernt ja nie aus. Wenn ihr mehr zu meinen ersten Eindrücken mit der Switch 2 erfahren wollt, kann ich euch meinen Artikel dazu empfehlen, unten findet ihr auch eine Kurfassung in Videoform:

0:45 Wir haben die Nintendo Switch 2 ausprobiert - hier ist der Ersteindruck in 45 Sekunden!

Die Switch 2 erscheint am 5. Juni 2025, zwei Joy-Con sind dann bereits im Lieferumfang enthalten. Weitere Exemplare sind entweder einzeln (links oder rechts) für jeweils knapp 50 Euro erhältlich, es gibt aber auch ein Bundle, das etwa 90 Euro kostet. Zum Start wird es die Controller nur in schwarzer Ausführung geben, weitere Farben dürften aber zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Wie gefällt euch die Magnetfunktion der neuen Joy-Con?