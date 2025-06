Malerisches Switch-Spiel im Angebot: Wer eine Alternative zu Stardew Valley sucht, bekommt jetzt eine der besten zum halben Preis!

Dieses Spiel hat Stardew Valley als Vorbild gedient und ist jetzt im Switch-Remake größer und besser als je zuvor!

Der gigantische Erfolg von Stardew Valley hat für viele Nachahmer gesorgt, aber auch den älteren Vorbildern des Indie-Megahits wieder mehr Aufmerksamkeit verschafft. Eines dieser Vorbilder, das bis heute nichts von seiner Faszination verloren hat, könnt ihr euch gerade bei MediaMarkt für Nintendo Switch als schickes und umfangreiches Remake im Angebot schnappen. Ihr zahlt aktuell nur noch den halben Preis:

Wie lange es das Spiel so günstig geben wird, verrät MediaMarkt allerdings nicht. Der Preis könnte also jederzeit wieder steigen. Übrigens könnt ihr ab Donnerstagmorgen um 9 Uhr noch viele weitere Gaming-Angebote bei MediaMarkt abstauben, weil dann nämlich der große Mehrwertsteuer-Sale für all jene startet, die sich bei myMediaMarkt anmelden. Mehr dazu erfahrt ihr hier:

Jahrzehnte in ländlicher Idylle: Das bietet die Stardew Valley-Alternative!

1:10 Story of Seasons: A Wonderful Life - Switch-Remake der süßen Farm-Sim zeigt sich im Trailer

Autoplay

Es geht hier um Story of Seasons: A Wonderful Life, eine aufwendige Neuauflage von Harvest Moon: A Wonderful Life aus dem Jahr 2003, das seinerseits eines der Vorbilder von Stardew Valley ist. Das Remake bietet nicht nur bessere Grafik und eine an heutige Gewohnheiten und moderne Controller angepasste Steuerung, sondern erweitert das Original auch um zahlreiche neue Inhalte.

So gibt es nun rund 70 neue Events, die für mehr Abwechslung im ruhigen Landleben sorgen. Außerdem bekommt ihr neue Romance- und Heiratsoptionen, damit ihr die Familie gründen könnt, die ihr haben wollt. Ansonsten bleibt Story of Seasons: A Wonderful Life dem Original jedoch weitgehend treu. In der Mischung aus Farming- und Lebenssimulation baut ihr in einer idyllischen Landschaft euren eigenen Bauernhof auf.

Von niedlichen Haustieren bis zu ruhiger Feldarbeit - Story of Seasons: A Wonderful Life bietet alles, was eine idyllische Farming-Simulation braucht.

Ihr pflanzt und erntet verschiedene Feldfrüchte, zieht Tiere groß und kümmert euch um sie und verschönert nach und nach den zu Beginn noch heruntergekommenen Hof, den ihr von eurem Vater geerbt habt. Zudem erkundet ihr das nahe gelegene Dorf, lernt dessen Bewohner kennen und knüpft Beziehungen zu ihnen, die bis zur Heirat und Gründung einer Familie gehen können. Hinzu kommen Nebenaktivitäten wie Angeln oder die Suche nach Schätzen.

Das Besondere an A Wonderful Life im Vergleich zu älteren Harvest Moon-Spielen oder auch zu Stardew Valley ist dabei, dass ihr hier eure zu Beginn noch junge Spielfigur über mehrere Jahrzehnte und somit über einen großen Teil ihres Lebens hinweg begleitet. Der Name von A Wonderful Life ist nämlich Programm: Es geht hier nicht einfach nur um Farmarbeit, sondern darum, eurem Charakter ein ruhiges, aber vollkommen erfülltes Leben zu verschaffen.