Passend zum Mario Film: Mario Kart 8 für Nintendo Switch jetzt im Amazon-Angebot

Egal ob Mario Kart 8 Deluxe oder Paper Mario: The Origami King, bei Amazon gibt es derzeit viele Mario Spiele für die Nintendo Switch im Angebot!

In ein paar Wochen, genauer gesagt am 05. April 2023, kommt endlich der Super Mario Bros. Film in die deutschen Kinos. Wer eventuell ein Mario Wochenende mit seinen Freunden plant, oder einfach so mal wieder etwas Drama im Freundeskreis verursachen möchte, sollte bei diesem Amazon Angebot zuschlagen.

Aktuell gibt es bei Amazon einige reduzierte Mario Spiele für die Nintendo Switch. Zum Glück ist auch der Klassiker Mario Kart in Form von Mario Kart 8 Deluxe dabei. Dieser kostet euch aktuell, mit 20% Rabatt, nur 49,99€ statt der ursprünglichen 62,99€.

Es gibt auch einige, eher unbekanntere Perlen im Mario-Universum gerade günstiger. So könnt ihr euch zum Beispiel auch Paper Mario: The Origami King mit 30% Rabatt für 31,99€ sichern.

Mario Kart 8 Deluxe und seine verschiedenen DLCs

Mario Kart ist schon lange nicht mehr das, wofür es früher einst bekannt war. Ich erinnere mich nur all zu gerne nostalgisch an die alten Mario Kart Zeiten auf dem Nintendo DS zurück. Zwar bin ich als Kind immer an den Strecken verzweifelt, aber ich habe es einfach geliebt als Toad in das Rennspiel-Abenteuer zu starten.

Mario Kart auf der Nintendo Switch bietet mittlerweile einiges mehr, als nur eine Handvoll Strecken. Bei Mario Kart 8 Deluxe gibt es diverse DLCs, die euch mit noch mehr aufregenden Fahrten versorgen. Zum Glück wurde auch erst kürzlich ein neues DLC angekündigt. Im 4. DLC werden nicht nur acht neue Strecken hinzugefügt werden, es wird auch einen neuen spielbaren Charakter geben.

Wenn euch das vierte DLC von Mario Kart 8 Deluxe interessiert, dann schaut euch am Besten hier die Übersicht von meinem Kollegen Dennis Michel an.

Paper Mario: The Origami King

5:43 Paper Mario: The Origami King - Neues Gameplay-Video stellt Kampfsystem näher vor

Für diejenigen unter euch, die die altbekannten Mario Spiele auf der Nintendo Switch schon durch haben, könnte eventuell dieses Mario Spiel in Frage kommen.

In Paper Mario: The Origami King bekommt ihr nicht nur Charaktere wie aus einem Bilderbuch, sondern auch eine super farbenfrohe und lebendige Spielwelt. Hier begleitet ihr wie immer Mario durch seine Abenteuer, aber auch eine ganz neue Begleiterin wird eingeführt. Mit Hilfe von Olivia müsst ihr das Königreich aus den Fängen des Origami-Königs befreien.

Das Wichtigste: Ihr müsst auch diverse zusammengeknüllte Toads retten, die in der Welt wild verteilt sind und darauf warten von euch gerade gebügelt zu werden. Dafür müsst ihr ihnen einfach nur einen Hieb mit eurem Hammer verpassen! Hört sich jetzt super gemein an, aber ihr hilft ihnen damit tatsächlich.

Schnappt euch also jetzt das Origami Abenteuer in einer ganz neuen Mario Spielwelt bei Amazon!