Mario Kart 8 Deluxe: Release und Strecken der 4. DLC-Welle bekannt

Hier erfahrt ihr alle Inhalte und den Release der 4. DLC-Welle.

Auf der letzten Nintendo Direct wurde die 4. Welle des Streckenpass für Mario Kart 8 Deluxe erstmals vorgestellt und enthüllt, dass mit Birdo die erste neue Fahrerin seit stolzen acht Jahren das Fahrerfeld erweitert. Nun sind auch die weiteren Strecken und der Release des DLC bekannt, die wir euch natürlich nicht länger vorenthalten wollen.

Wann erscheint die 4. DLC-Welle? Los geht's für euch auf der Nintendo Switch am 09. März.

Diese Strecken kommen neu in den Streckenpass

Wie ihr es aus den vorherigen drei Booster-Wellen kennt, wurden erneut acht Strecken hinzugefügt. Ist der Streckenpass vollständig, könnt ihr über 48 neue und altbekannte Kurze brettern. Neu mit dabei sind:

Frucht-Cup

Ausfahrt Amsterdam

Flussufer-Park

DK Skikane

Yoshis Eiland

Bumerang-Cup

Bangkok-Abendrot

Marios Piste

Waluigi-Arena

Überholspur Singapur

Den deutschen Trailer zur 4. Welle mit allen Strecken könnt ihr euch hier anschauen:

1:48 Mario Kart - Trailer verrät Release-Termin der 4. DLC-Welle

Birdo erster neuer Charakter

Wie bereits bekannt, wird Birdo das Fahrerfeld erweitern. Und mit ihr soll noch lange nicht Schluss sein. Im Zuge der Nintendo Direct und auch heute im Trailer wurde bestätigt, dass noch weitere Fahrer künftig ergänzt werden. Nintendo wörtlich "Weitere altbekannte Charaktere der Mario Kart-Serie werden hinzugefügt".

So könnt ihr euch in der fünften und sechsten Welle des Streckenpass also ebenfalls auf neue Racer aus dem Nintendo-Universum freuen.

Alle Infos zum Mario Kart 8-Streckenpass

Ihr habt heute zum ersten Mal vom Booster-Streckenpass für Mario Kart 8 Deluxe gehört und wollt euch genauer über die Inhalte informieren? Auf GamePro findet ihr einen ausführlichen Service-Artikel zum Mario Kart 8 Deluxe-DLC mit allen Strecken und auch, wie ihr durch den Abo-Service Nintendo Switch Online an die neuen Inhalte für den Funracer kommt.

