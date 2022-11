Mario Kart 8 Deluxe: Zwei Strecken machen die 3. DLC-Welle für mich zum perfekten Weihnachtsgeschenk

Es war ja eigentlich klar, dass Nintendo in diesem Jahr noch eine DLC-Welle für Mario Kart 8 Deluxe aus dem Ärmel schütteln würde. Ich persönlich hatte aber erst mit einer Ankündigung im Dezember und einem Release kurz vor Weihnachten gerechnet, weswegen das Announcement am Montag für mich komplett aus dem Nichts kam.

Rainbow Road und Meeple Treeway rocken!

Nun steht also fest, über welche acht weiteren Strecken wir zukünftig brettern können und ich muss sagen, dass ich die Auswahl ziemlich gelungen finde. Denn erneut präsentiert Nintendo einen stimmigen Mix aus neueren Kursen und alten Klassikern, wobei ich mich über zwei davon ganz besonders freue:

Regenbogen Boulevard (aus Mario Kart 7): Ja, Mario Kart 8 Deluxe mag mittlerweile eine ganze Handvoll von Regenbogen-Kursen haben, mit der Mario Kart 7-Variante kommt aber eine der meiner Meinung nach besten dazu. Denn hier seid ihr nicht nur auf einer schillernden Regenbogen-Strecke unterwegs, sondern auch auf anderen Untergründen wie den Ringen des Saturn oder der Mondoberfläche. Sehr abwechslungsreich!

Blätterwald (aus Mario Kart Wii) Diesen Kurs habe ich damals auf der Wii rauf- und runtergezockt. Besonders ist die Strecke vor allem wegen seines Designs, denn sie schlängelt sich durch einen riesigen Wald, führt über Baumkronen und über Äste und lässt euch unter anderem herumwuselnden Wigglern ausweichen. Außerdem vermittelt der Blätterwald durch seine Farbgebung eine enorm atmosphärische Herbststimmung.



Dementsprechend haben die Szenen aus dem Ankündigungs-Trailer echte Glücksgefühle in mir ausgelöst, denn hier bringt Nintendo zwei echte Herzenskurse von mir zurück. Ein wirklich schönes vorzeitiges Weihnachtsgeschenk also! Und auch wenn ich zu den restlichen Kursen keine derart innige Verbindung habe, freue ich mich auch auf den Gebirgspfad oder die Bergbescherung, zumal letztere ja eine echte Premiere in der Serie ist.

Alle Kurse im Überblick könnt ihr euch übrigens im Trailer anschauen:

2:32 Mario Kart 8 Deluxe - Neuer Trailer stellt die 3. Welle des Streckenpass mit Releasetermin vor

Das sieht immer besser aus!

Und noch etwas ist mir beim Betrachten des Trailers aufgefallen. Die Grafikqualität der kommenden Kurse wirkt zumindest in den gezeigten Szenen ausgereifter als Teile der vorherigen Wellen. So scheint Nintendo unter anderem noch einmal an den Texturen geschraubt zu haben, auch das Wasser auf dem Buu-Huu-Kurs wirkt ziemlich schick. Generell scheint sich die technische Qualität der DLC-Kurse immer mehr dem Hauptspiel anzunähern. Gerade bei den ersten nachgeschobenen Strecken hatte es in diesem Punkt einige Kritik gegeben.

Natürlich sei hierzu aber noch gesagt, dass diese Einschätzung nur auf den bisherigen Trailer-Szenen beruht und für ein abschließendes Urteil natürlich noch der Release abgewartet werden muss. Die DLC-Welle Nr. 3 für den Booster-Streckenpass von Mario Kart 8 Deluxe erscheint am 7. Dezember 2022. Falls ihr den Pass noch nicht besitzen solltet, könnt ihr ihn als Einzel-Download erwerben oder ihr schließt ein Nintendo Switch Online-Abo samt Erweiterungspass ab. Von letzterem ist der Booster-Pass nämlich Bestandteil.

Auf welche Strecke(n) der kommenden DLC-Welle freut ihr euch besonders?