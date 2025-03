Mario Kart 8 Deluxe: Was passiert eigentlich, wenn zwei Fahrer exakt gleichzeitig ins Ziel fahren?

Mario Kart 8 Deluxe ist der bislang umfang- und erfolgreichste Teil der Fun-Racer-Serie.

In den Rennen von Mario Kart 8 Deluxe geht es meistens hoch her – und hin und wieder auch äußerst knapp aus. Und auch, wenn es natürlich sehr unwahrscheinlich ist, besteht doch die Möglichkeit, dass zwei Fahrer*innen zum exakt selben Zeitpunkt über die Ziellinie rauschen.

Aber wer gewinnt dann eigentlich? Gibt es möglicherweise zwei Sieger*innen? Diese Fragen hat sich unter anderem der Betreiber des Youtube-Kanals ChallengeTimeLP gestellt und in einem Video beantwortet.

Gleichstand-Experiment auf Coconut Mall

Dafür richtete er zwei Karts auf der Strecke Coconut Mall mithilfe von Lakitu genau nebeneinander aus und fuhr anschließend mit beiden Karts dank des automatischen Beschleunigungs-Features genau zeitgleich über die Ziellinie.

Das Ergebnis: Obwohl beide Karts zum selben Zeitpunkt im Ziel ankommen, wird immer dem ersten Spieler bzw. der ersten Spielerin der Sieg gutgeschrieben. Spielen also vier Personen an einer Konsole und fahren gleichzeitig ins Ziel, gewinnt immer diejenige, die sich zuerst im Spiel angemeldet hat.

Hier könnt ihr euch das Video anschauen:

Wichtig: Diese Regel gilt nur für Offline-Rennen, also für Matches an derselben Konsole per Splitscreen. Online sieht die Sache etwas anders aus. Da es hier keine festen Zuordnungen gibt, lost das Spiel bei einem Gleichstand den Sieg automatisch aus. (via Quora.com)

Also: Ein Unentschieden in Mario Kart 8 Deluxe ist nicht möglich, weil das Spiel in solchen Fällen auf die ein oder andere Art einen Sieger oder eine Siegerin bestimmt. Wie schon erwähnt ist das allerdings eher eine theoretische Diskussion, weil solche Fälle normalerweise nur in absoluten Ausnahmefällen eintreten dürften.

Mario Kart 8 Deluxe erschien am 28. April 2017 für die Nintendo Switch und ist der mit Abstand meistverkaufte Titel für die Konsole. Mit dem Strecken-Boosterpass wurde der Umfang des Spiels noch einmal deutlich erweitert, nun steht aber der Nachfolger vor der Tür.

Im Rahmen der Nintendo Switch 2-Enthüllung wurden nämlich auch erste Spielszenen eines neuen – noch namenlosen – Mario Kart-Teils gezeigt, das möglicherweise zusammen mit dem neuen System erscheinen könnte.