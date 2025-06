Mario Kart 8 Deluxe flunkert euch an: 200cc sind im Verhältnis eigentlich deutlich schneller - so viel cc müssten es eigentlich sein

Mario Kart 8 Deluxe bot erstmals in der Reihe einen 200cc-Modus. Doch die Zahl in dieser Klasse müsste eigentlich höher sein.

Der Schwierigkeitsgrad in Mario Kart-Spielen wird seit jeher in cc- bzw. in den deutschen Versionen in ccm-Klassen angegeben. Je höher der cc-Wert, desto schneller die Fahrzeuge und desto anspruchsvoller auch die Rennen.

Mario Kart 8 und später auch dessen Deluxe-Version hatten erstmals in der Geschichte der Reihe einen 200cc-Modus. Und falls euch der im Vergleich zur bereits schon flotten 150cc-Klasse unnatürlich schnell vorkommt, dann täuscht euch euer Gefühl nicht.

Denn Reddit-Nuter "sammy_zammy" hat herausgefunden, dass Mario Kart 8 Deluxe bei der 200cc-Angabe schummelt – und die Zahl eigentlich deutlich höher sein müsste. Dafür verglich er das Verhältnis der Geschwindigkeiten in den 50cc, 100cc, 150cc und 200cc-Klassen und zeichnete die Ergebnisse als Graphen in ein Koordinatensystem ein.

Der 200cc-Modus müsste eine ganz andere Zahl bekommen

Auffällig: Während der Graph bei den ersten drei Klassen noch ziemlich linear nach oben verläuft, schießt er bei 200cc plötzlich steil nach oben. Das liegt daran, dass er im Spiel ungefähr 38 Prozent schneller ist, als er sein würde, wenn er dasselbe Verhältnis zum 150cc-Modus hätte wie die kleineren beiden Klassen.

Und welche Zahl wäre jetzt korrekt? Die Berechnungen des Fans ergeben, dass die 200cc-Stufe eigentlich 415cc-Stufe heißen müsste. Also mehr als doppelt so viel, wie das Spiel angibt!

Denkt also das nächste Mal daran, wenn ihr eine Runde im 200cc-Schwierigkeitsgrad dreht – und seid umso stolzer, wenn ihr zuerst über die Ziellinie fahrt.

Mario Kart World hat noch keinen 200cc-Modus

Das neue Mario Kart World hat im Gegensatz zu seinem Vorgänger keinen 200cc-Modus und dementsprechend bislang "nur" drei Schwierigkeitsstufen. Ob eine vierte Stufe irgendwann in der Zukunft per Update oder DLC ins Spiel kommen wird, ist noch nicht bekannt, wir halten es aber für ziemlich wahrscheinlich.

Und dann wird es spannend zu sehen sein, ob das Verhältnis zu den anderen Schwerigkeitsgraden auch "nicht passt". Und ob 200cc in Mario Kart World ebenfalls eigentlich 415cc heißen müssten.

Mario Kart 8 erschien im Jahr 2014 zunächst für die erfolglose Wii U. Seinen Durchbruch hatte das Spiel erst mit der Deluxe-Version für die Nintendo Switch, die 2017 auf den Markt kam und sich zu einem absoluten Verkaufsschlager entwickelte. Bis heute ging der Titel über 68 Millionen (!) Mal über physische und virtuelle Ladentheken und ist damit der mit Abstand meistverkaufte Titel für die erste Switch.

