Mario Kart: Alle Rainbow Road-Strecken im großen Ranking

Jedes Mario Kart hat eine Rainbow Road. Doch welche sind die Besten?

Kein Mario Kart ohne Rainbow Road. Die kunterbunte Regenbogen-Piste ist seit dem allerersten Serienteil Kult und hat es im Laufe der Jahre in jeden Ableger der Funracer-Reihe geschafft. Auch in Mario Kart World wird es aller Voraussicht nach wieder eine Regenbogen-Strecke geben.

Grund genug also, mal in der Nostalgiekiste zu kramen und festzulegen, welche der zahlreichen Rainbow Road-Varianten unsere absoluten Favoriten sind. Deswegen haben wir redaktionsintern ein kleines Ranking aufgestellt, dass wir euch unten präsentieren.

Ganz wichtig: Hierbei handelt es sich um unser persönliches Ranking. Das hat natürlich keine Allgemeingültigkeit, sondern spiegelt nur den Geschmack der Mario Kart-Fans unserer Redaktion wieder. Ihr dürft uns natürlich in den Kommentaren gerne eure Favoriten bzw. euer Ranking verraten.

Noch ein Hinweis: Wir haben in unserem Ranking lediglich die einzigartigen Rainbow Roads jedes Teils berücksichtigt. Neuauflagen in späteren Teilen – darunter auch die aus Mario Kart Tour – sind dementsprechend kein Bestandteil unserer Liste.

Platz 8: Rainbow Road (Mario Kart Super Circuit)

Eigentlich eine schöne Strecke, wären nicht am Rand die ganze Zeit Sprungfelder.

Plattform: GBA

GBA Variante in anderen Mario Kart-Spielen: bisher nicht

Mario Kart Super Circuit ist an vielen Stellen der logische Nachfolger zum SNES-Ableger. Aber bei der Rainbow Road meinten es die Entwickler*innen etwas zu gut, was anders machen zu wollen.

Das Layout ist stark überarbeitet, aber die größten Fallen sind die gefährlichen Sprungfelder, die durchgehend in der Nähe des Streckenrands platziert sind. Ihr müsst nur einmal kurz an den Rand kommen und schon fliegt ihr im hohen Bogen von der Strecke. Auf Rainbow Roads fällt man gerne mal in den Abgrund, aber hier passiert das unserer Meinung nach etwas zu oft.

Platz 7: Rainbow Road (Mario Kart DS)

Die DS Rainbow Road ist gleichzeitig schwer, aber stellenweise auch zu leicht.

Plattform: Nintendo DS

Nintendo DS Variante in anderen Mario Kart-Spielen: bisher nicht

Das erste Mal 3D für eine "portable" Rainbow Road und die wahrscheinlich schwerste Strecke im Regenbogen-Setting. Der Track besticht durch sehr enge Kurven, die bei ensprechend rasanter Fahrweise ein enormes Risiko bergen, von der Strecke zu fallen. Vor allem, wenn ihr in Kombination mit den vielen Boost-Feldern driften wollt.

Im kompletten Kontrast dazu stehen ein Looping- sowie ein Schraubenzieher-Element, durch die ihr komplett automatisch fahrt. Viel Rennspaß kommt auf dieser Rainbow Road insgesamt nicht auf, weswegen sie sich mit einem der hinteren Plätze begnügen muss.

Platz 6: Rainbow Road (Super Mario Kart)

Der Klassiker unter den Rainbow Roads, mit dem alles angefangen hat.

Plattform: Super Nintendo

Super Nintendo Variante in anderen Mario Kart-Spielen: Mario Kart: Super Circuit, Mario Kart 7, Mario Kart 8 & Deluxe, Mario Kart Tour

Die allererste Regenbogen-Strecke mag im Vergleich zu moderneren Varianten etwas veraltet wirken, damals war sie aber eine besondere Herausforderung. Das liegt zum einen daran, dass es überhaupt keine Streckenbegrenzungen gibt und zum anderen an den knackigen 90-Grad-Kurven. Wommps und Sprung-Pads sorgen für zusätzlichen Nervenkitzel.

Die "Original" Rainbow Road genießt Kult-Status, was sich auch an den vielen Neuauflagen in späteren Teilen ablesen lässt. Uns ist sie allerdings nicht spektakulär genug, um auf einem der vorderen Plätzen zu landen.

Platz 5: Rainbow Road (Mario Kart: Double Dash!!)

Plattform: GameCube

GameCube Variante in anderen Mario Kart-Spielen: bisher nicht

Viele Turbofelder, Spitzkehren, eine spiralförmige Passage und eine lange Flugpassage kurz vor dem Ziel - das ist die Rainbow Road in Mario Kart: Double Dash!! Der Kurs ist relativ schmal, was den Einsatz von Extra-Items im richtigen Moment sehr effektiv machen kann, um andere Fahrer*innen von der Strecke schlittern zu lassen.

Die Variante besticht zudem mit einem coolen Look, denn die Strecke schwebt über einer nächtlichen Stadt. Dass es bislang keinen Nachbau der Strecke in anderen Mario Karts gab mag den recht geringen Stellenwert im Vergleich zu anderen Rainbow Roads zeigen, wir wählen die Cube-Version aber ins Mittelfeld.

Platz 4: Rainbow Road (Mario Kart 8)

Das Setting mag zwar nicht jedem gefallen, aber der Streckenverlauf kann überzeugen.

Plattform: Switch

Switch Variante in anderen Mario Kart-Spielen: Mario Kart 8 Deluxe

In der aktuellsten Version der Regenbogen-Piste sind die prägnaten bunten Farben zwar immer noch präsent, allerdings gibt es auch viel Grau zu sehen. Diese Rainbow Road ist nämlich eine verkappte Raumstation, die im Orbit der Erde schwebt.

Der verschlungene Streckenverlauf erinnert an die GameCube-Version, ist unserer Meinung nach aber etwas abwechslungsreicher, weswegen sie auch einen Platz weiter vorn ergattert.

Platz 3: Rainbow Road (Mario Kart Wii)

Die Rainbow Road von der Wii besticht durch gute Abkürzungen und Trick-Rampen.

Plattform: Nintendo Wii

Nintendo Wii Variante in anderen Mario Kart-Spielen: Mario Kart 8, Mario Kart Tour

Die Rainbow Road auf der Wii zählt zu den Regenbogen-Strecken, auf denen ihr am besten fahren könnt. Breite Wege verzeihen euch Fehler, es gibt Abkürzungen und ihr könnt Trick-Rampen verwenden. Dazu kommt ein fantastischer Blick auf die unter dem Kurs liegende Erde.

Treppchenwürdig ist für uns aber nicht nur der Kurs selbst, sondern auch die akustische Untermalung. Die Musik erinnert nämlich an magische Momente aus Mario Galaxy, weil sie Themen aus dem Spiel mit einer triumphalen Melodie verbindet.

Platz 2: Rainbow Road (Mario Kart 64)

Jeder, der das Spiel kennt, kann die Strecke wahrscheinlich förmlich hören.

Plattform: Nintendo 64

Nintendo 64 Variante in anderen Mario Kart-Spielen: Mario Kart 8, Mario Kart 8 Deluxe

Im Team gibt es sehr viele schöne Erinnerungen an diesen Kurs, allein das hebt den Titel auf unseren zweiten Platz. Diese Erinnerungen mögen ein Stückweit verklärt sein, immerhin können sich einige Passagen der N64-Rainbow Road ganz schön ziehen.

Das ändert allerdings nichts am generell abwechslungsreichen Streckenverlauf, den markanten Sterngesichtern der Mario-Charaktere und einer der spektakulärsten Abkürzungen aller Rainbow Roads. Für die müsst ihr kurz nach dem Start im richtigen Moment über die Begrenzung hüpfen. Mit etwas Glück und/oder Können lässt sich so etwa der halbe Kurs sparen.

Platz 1: Rainbow Road (Mario Kart 7)

Die beste Rainbow Road ist auch die, die am meisten Abwechslung bietet.

Plattform: 3DS

3DS Variante in anderen Mario Kart-Spielen: Mario Kart 8, Mario Kart Tour

Auf Platz 1 unseres Rankings thront nicht umsonst die Rainbow Road aus Mario Kart 7. Den das Format der Strecke ist im Vergleich zu anderen Varianten komplett anders, da es kein Rundkurs ist, sondern eine Rallye. Ihr fahrt also von A nach B und wiederholt dabei keinen Streckenabschnitt.

Das sorgt für eine enorm abwechslungsreiche Weltraumfahrt über einen Regenbogen bis hin zum Mond, wo sich sogar die Gravitation ändert. Diese Strecke verkörpert alles, was eine Rainbow Road braucht: Abwechslung, ein episches Setting und feierliche Musik. Und das in einem Maße, wie es unserer Meinung nach (noch) keine andere Rainbow Road bietet.

Und jetzt ist die GamePro-Community gefragt: Verratet uns euren Rainbow Road-Favoriten!