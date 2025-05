Nintendo erklärt, warum Mario Kart World niemals Mario Kart 9 heißen konnte

Sorry Mario, die 9 bleibt dir verwehrt – außer vielleicht als Platzierung.

Mario Kart World ist nicht das erste Spiel in der Reihe, das ohne eine Nummer im Namen erscheint. Aber als neuer Hauptableger und erstes Nintendo Switch 2-Spiel ist das durchaus bemerkenswert. Tatsächlich war "Mario Kart 9" als Titel wohl auch nie auf dem Tisch, wie die Entwickler*innen jetzt verraten.

Darum wäre Mario Kart 9 einfach nicht der richtige Name für das Spiel gewesen

In einem neuen Ask the Developer-Interview auf der Nintendo-Seite kommen jetzt nämlich auch die kreativen Köpfe hinter dem Fun-Racer zu Wort. Dabei darf natürlich auch die Frage nicht fehlen, warum das Spiel nicht Mario Kart 9 heißt – immerhin ist es der direkte Nachfolger des überaus beliebten Mario Kart 8 Deluxe.

Producer Kosuke Yabuki macht aber klar, warum sich der Titel Mario Kart 9 nicht richtig angefühlt hätte:

"Wenn der Plan einfach nur gewesen wäre, ein paar weitere Strecken hinzuzufügen, dann hätten wir es denke ich Mario Kart 9 genannt. Aber das war diesmal nicht unser Ansatz. Wir wollten die Reihe auf das nächste Level heben. Also haben wir uns entschieden, die Nummerierung diesmal fallen zu lassen und einen komplett neuen Titel zu wählen: Mario Kart World. Deswegen hatten wir auch MARIO KART WORLD bereits zu den Konzeptzeichnungen aus dem frühen Entwicklungsstadium hinzugefügt."

Eines der besagten Konzeptbilder könnt ihr euch hier direkt anschauen:

Der Producer spielt hier natürlich auf die offene Welt von Mario Kart World an, die wir erstmals in der Reihe komplett frei erkunden können. Entwickler Shintaro Jikumaru ergänzt hierzu, dass die bisherige Mario Kart-Formel nicht mehr viel Luft nach oben geboten hätte, weshalb Neuerungen auch für das Team wichtig waren:

"Ich hatte das Gefühl, dass wir mit Mario Kart 8 Deluxe die Formel eines Mario Kart-Spiels, bei dem man jede Strecke einzeln spielt, so ziemlich perfektioniert hatten. In dem Sinne hatte ich das Gefühl, dass ein Mario Kart, wo man in einer verbundenen Welt spielt, auch aus Entwickler-Perspektive belohnend wäre."

Wie das Entwicklerteam aber ebenfalls verrät, sorgte dieser Plan für so einige Probleme. Bereits 2017 begannen nämlich Arbeiten am nächsten Mario Kart, das damals noch für die originale Nintendo Switch erscheinen sollte.

Die offene Spielwelt und der Wechsel von 12 auf 24 Fahrer*innen pro Rennen waren aber eine Herausforderung für die Hardware. Das Entwicklerteam überlegte hier unter anderem, die Grafik oder Auflösung runterzuschrauben oder gar eine Framerate von 30 fps festzulegen – was man aber eigentlich nicht wollte. Letztlich war die Lösung dann, einfach auf den Release einer neuen Konsole zu warten.

Hättet ihr Mario Kart 9 oder World als Titel für das Spiel gewählt? Oder habt ihr vielleicht noch ganz andere Namensvorschläge?