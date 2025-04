"Kuhnibalismus": Die Kuh in Mario Kart World isst auch Burger und Kebab, aber es hat anscheinend keinen Effekt

Zukünftige Mario Kart World-Spieler*innen dürfen sich freuen: Ihr braust im kommenden Nintendo Switch 2-Exclusive mit 24 Fahrern gleichzeitig über die Strecken. Da müssen natürlich auch neue Charaktere her und eine davon ist die Kuh. Sie erfreut sich jetzt schon größter Beliebtheit, wirft allerdings auch ein paar Fragen im Hinblick auf die neue Möglichkeit, zu essen, auf.

Die Kuh in Mario Kart World kann auch Burger und Kebab essen, ist das nicht Kuhnibalismus?

Darum geht's: Eines der vielen neuen Features, das Mario Kart World mit sich bringt, ist die Möglichkeit, an Essens-Ständen vorbeizudüsen und sich etwas zu essen mitzunehmen. Was in der Takeout-Tüte steckt, entscheidet der Zufall. Es könnte beispielsweise ein Burger, Pizza oder Ähnliches sein.

Die Mischung wirkt befremdlich: Einerseits wird die Kuh als neue Fahrerin im Netz bereits frenetisch bejubelt. Das Design kommt einfach an und viele Fans freuen sich, dass aus dem Hintergrund-Charakter und Hindernis auf der Strecke jetzt ein ernst zu nehmender Rennsportler geworden ist.

Andererseits kann die Kuh eben auch traditionell fleischlastige Gerichte verspeisen, die in der Regel auch aus Rindfleisch gemacht werden. Das heißt, dass sie sich in kannibalistischer Art und Weise an den eigenen Artgenossen gütlich tun würde. Ein ziemlich schauderhafter Gedanke.

Hier seht ihr übrigens die Bestätigung, dass die Kuh auch Steak verputzt, garniert mit dem perfekt passenden Kommentar:

Aber ist das wirklich Fleisch? Genau spezifiziert wurde bisher nämlich noch nicht, was das eigentlich für Burger und sonstige Speisen sind. Vielleicht haben wir es hier ja auch mit Burgerpatties aus Erbsenprotein, Seitan oder Tofu zu tun. Auch bei den restlichen Gerichten könnte es sich um Fleischersatzprodukte handeln.

Wir haben noch mehr Fragen: Normalerweise bewirkt das Verspeisen dieser Gerichte in Mario Kart World, dass sich der Look eures Charakters verändert. Ihr wechselt in der Regel also einfach das Outfit.

Nur bei der Kuh scheint sich nichts zu tun. Wieso das so ist, bleibt vorerst unklar. Möglicherweise gibt es einfach keine Alternativ-Klamotten für die arme Fahrerin, oder sie sind in der Anspiel-Version eventuell einfach noch nicht enthalten gewesen – wobei wir letzteres für äußerst unwahrscheinlich halten.

Wie findet ihr es, dass die Kuh in Mario Kart World Burger essen kann? Denkt ihr, es sind fleischlose Patties?