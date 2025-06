"Das ändert alles": Mario Kart World-Fan entdeckt neue Einsatzmöglichkeit für grüne Panzer

Grüne Panzer gab es schon in anderen Mario Karts, seitliche Schüsse mit Items dagegen noch nicht.

Mario Kart World ist erst vor ein paar Tagen erschienen und schon jetzt quillt das Netz vor geteilten Video-Clips mit kuriosen Situationen nur so über. Viele teilen dabei auch interessante Entdeckungen – und sorgen damit in einigen Fällen für echte Begeisterung.

So unter anderem auch der X/Twitter-Account "Luigi's Sidekick", der auf der Plattform ein kurzes Video teilte. Darin ist Waluigi zu sehen, der auf der Baumwipfelpfad-Strecke einen grünen Panzer verschießt. So weit, so vermeintlich unspektakulär.

Interessant wird der Clip aber vor allem durch ein Detail. Denn Waluigi schießt den Panzer nicht etwa nach vorne oder nach hinten wie es bislang in Mario Kart-Spielen möglich war – sondern zur Seite.

Mithilfe des rechten Sticks lässt sich in World nämlich die Kamera drehen, was mit Items bei einem Druck auf die entsprechende Taste auch "Seitenschüsse" erlaubt. Unten könnt ihr euch den Clip anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Große Begeisterung über neuen Item-Kniff

Es mag auf den ersten Blick eine Banalität sein, der aber in den Kommentaren unter dem Video für extreme Begeisterung sorgt. Denn: Der Item-Einsatz wird durch diese Neuerung deutlich verbessert, insbesondere auf den breiteren Strecken macht das speziell die grünen Panzer deutlich flexibler.

Viele können jedenfalls nicht glauben was sie das ehen. User S.T.K schreibt nur "Man kann WAS?", Pikachu Wolverine jubiliert: "DAS ÄNDERT ALLES" und Valentina Blaze stellt fest:

"Moment, das ist ja krass! Grünes Panzer-Sniping ist präziser geworden!"

Wir haben diese Methode direkt mal ausprobiert und sie funktioniert wunderbar – auch mit anderen Wurf-Items wie Bomben oder Bananenschalen. Es erfordert allerdings ein bisschen Übung, mit dem rechten Stick zu hantieren und die Kamera zu drehen und gleichzeitig mit dem linken Stick weiterhin in die richtige Richtung zu fahren.

37:48 Die Nintendo Switch 2 ist da und wir drehen unsere ersten 37 Minuten in Mario Kart World

Autoplay

Die Entdeckung von Luigi's Sidekick unterstreicht den Eindruck, den wir vom Mario Kart World-Gameplay haben. Durch neue Kniffe wie Wallrides, Grinds und eben die seitlichen Item-Schüsse ist das nämlich noch etwas variantenreicher und nuancierter geworden als beispielsweise in Mario Kart 8 Deluxe. Wir sind gespannt, was in der nächsten Zeit noch im neuen Funracer entdeckt werden wird.

Kanntet ihr dieses Detail bereits oder habt ihr schon andere, neue Kniffe gefunden?