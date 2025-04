Mario Kart World offiziell für Nintendo Switch 2 enthüllt - Kommt erstmals mit Open World und wird ein Exclusive

Mario Kart World wurde enthüllt und erscheint für die Switch 2.

Die Nintendo Switch 2 Direct fängt mit einem großen Knall an: Das mysteriöse Mario Kart-Spiel aus dem Reveal-Trailer der Switch 2 wurde komplett enthüllt. Und Überraschung: Mario Kart 9 heißt in Wirklichkeit – Trommelwirbel – Mario Kart World!

Plattform: Mario Kart World erscheint exklusiv für die Nintendo Switch 2. Richtig: Exklusiv. Es wird also keine Version für die erste Switch geben

Release: Mario Kart World soll direkt zum Launch der Switch 2 erscheinen. Die Konsole (und damit auch Mario Kart World) kommt am 05. Juni 2025 auf den Markt.

Preis: Laut MyNintendoStore kostet Mario Kart World digital 79,99 Euro und physisch sogar 89,99 Euro

Die große Neuerung: Es gibt einen Free Roam Modus, Mario Kart World wird damit quasi zur Open World!

Hier könnt ihr euch den Enthüllungstrailer anschauen:

1:45 Mario Kart World: Der erste richtige Trailer ist da und präsentiert den Namen von Teil 9

Gameplay-Infos zu Mario Kart World im Überblick

Wir treten in Rennen in unterschiedlichen Regionen quer über den Globus verteilt an

Es gibt Wetter- und Tag/Nachtwechsel, die die Rennen beeinflussen

Open World/Free Roam: Wir können erstmals in der Seriengeschichte die Strecke verlassen und in der Welt rumfahren

Wir können zwischen den Rennen direkt zur nächsten Rennpiste fahren

So viele Fahrer wie nie zuvor: 24 Fahrer*innen treten in den Rennen gegeneinander an, dies wurde im Switch 2-Reveal-Trailer ja bereits angeteast

Im Free Roam-Modus können wir mit Freund*innen herumfahren und sogar an unterschiedlichen Orten Fotos machen

Mehr zum Thema Nintendo Switch 2 Direct: Alle Ankündiguen des Showcases im Live-Ticker von Eleen Reinke

Mario Kart Direct findet in wenigen Tagen statt: Mehr Infos zu Mario Kart World wird es in einer dedizierten Mario Kart Direct am 17. April 2025 geben. GamePro wird natürlich auch hier live für euch dabei sein und euch mit allen wichtigen Infos versorgen.

