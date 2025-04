Mario Kart World lässt euch einfach wie in Forza Horizon die Zeit zurückspulen, wenn ihr Fehler macht - aber nicht immer

Euch ist in Mario Kart World ein peinlicher Fehler passiert? Nein, ist er nicht!

Das kommende Mario Kart World hat frisch eine eigene 15-minütige Nintendo Direct spendiert bekommen. Die hat hauptsächlich mehr Gameplay gezeigt, aber auch ein paar neue Infos enthüllt. Unter anderem bekommt der Fun-Racer nämlich eine "Rewind"-Funktion, mit der ihr die Zeit ein paar Sekunden zurückspult. Das gilt allerdings nur für euch selbst.

Mit Mario Kart Worlds Rückspul-Funktion bügelt ihr kleine Fehler aus

Mario Kart bringt einige coole neue Moves in die Reihe. So könnt ihr mit dem sogenannten "Powersprung" unter anderem über Geländer grinden, an Wänden entlangfahren und sogar über andere Fahrer*innen hinweghüpfen.

1:45 Mario Kart World: Der erste richtige Trailer ist da und präsentiert den Namen von Teil 9

Stellt ihr euch dabei aber mal etwas ungeschick an und aus dem eigentlich coolen Trick wird eine Blamage, hat Mario Kart World direkt die Abhilfe für euch: die Rewind-Mechanik. Die erlaubt es euch nämlich, die Zeit für ein paar Sekunden zurückzuspulen.

Euer Gefährt kehrt dann an die Position zurück, an der es vor einigen Momenten war und ihr könnt euer Glück noch einmal versuchen. Allerdings wird die Zeit wirklich nur für euch zurückgedreht. Eure Gegner fahren währenddessen munter weiter – ihr müsst euch also gut überlegen, ob der Rewind es wert ist, dass ihr zurückfallt.



So sehen der Powersprung und die Rewind-Mechanik dann aus:

Das erinnert ein wenig an das Rewind-Feature, das Fans von Open-World-Racern bereits aus Forza Horizon kennen dürften. Ähnlich wie dort gibt es auch in Mario Kart World ein paar Einschränkungen, wann ihr die Mechanik überhaupt nutzen dürft.

Sie steht euch nämlich nicht in Online-Multiplayer-Matches zur Verfügung – das würde vermutlich für viel zu viel Chaos sorgen. Stattdessen könnt ihr die Zeit nur in Solo-Rennen und im Freien Erkunden-Modus zurückspulen.

Ohnehin scheint das Zurückspulen in Mario Kart World weniger für kompetitives Rennen gedacht zu sein – immerhin verliert ihr ordentlich Strecke an die anderen Fahrer*innen, die währenddessen normal weiterdüsen können. Vielmehr ist es wohl eine Option, coole Tricks und knifflige Jumps zu üben und die neuen Strecken zu meistern.

Was denkt ihr, werdet ihr die neuen Tricks nutzen?