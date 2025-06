Mario Kart World-Fans geben Tipps, wie man möglichst schnell Münzen farmt, um Fahrzeuge freizuschalten, ein Trick geht sogar AFK

Die Münzen in Mario Kart World erfüllen mehrere Zwecke und so kommt ihr am schnellsten dran.

In Mario Kart World gibt es erneut überall auf den Strecken und in der Spielwelt verteilt Münzen zu entdecken. Die solltet ihr auch dringend einsammeln – vor allem, weil ihr dadurch Fahrzeuge freischaltet. Wie das am schnellsten geht, verraten euch einige Spieler*innen im Netz.

Mario Kart World: Wer Fahrzeuge freischalten will, braucht Münzen und so sammelt ihr sie am schnellsten

Darum geht's: Mario Kart World bietet zu Beginn lediglich acht Karts zur Auswahl, mit denen ihr über die Strecke brettern könnt. Aber es gibt noch 30 fahrbare Untersätze, die ihr freischalten könnt, und zwar mit Münzen. Pro 100 gesammelte Münzen winkt ein neues Fahrzeug.

37:48 Die Nintendo Switch 2 ist da und wir drehen unsere ersten 37 Minuten in Mario Kart World

Ihr braucht also insgesamt 3.000 Münzen: Die könnt ihr natürlich einfach beim ganz normalen Spielen von Grand Prix-Rennen, der K.O.-Tour oder wenn ihr die Open World erkundet einsammeln. Aber manchen Fans geht das offenbar nicht schnell genug, weshalb sie sich nach anderen Methoden umgesehen haben, das Ganze zu beschleunigen.

Am schnellsten dürfte eine relativ aufwendige Herangehensweise funktionieren, bei der ihr euch in der Open World eine Stelle mit Münzhaufen aussucht, den einsammelt und dann neu ladet. Wiederholt das Ganze einfach, bis ihr die 3.000 Münzen voll habt, zum Beispiel beim Boo Cinema-Schnellreisepunkt. Dreht euch um, sammelt die Münzen links ein und ladet neu.

Wollt ihr AFK-Farmen, geht das auch: Stellt euch einfach in der Toad-Fabrik an das Ende des Förderbandes. Auf dem werden richtig viele Fragezeichen, aber auch Münzen befördert. Stellt euch genau dorthin, wo sie herunterfallen und sammelt so mit der Zeit einfach die Münzen ein. Ihr müsst nicht einmal dabei sein.

In der Freien Fahrt in der neuen Open World könnt ihr sonst aber beispielsweise auch Autos finden, die permanent hinter sich Münzen fallen lassen. Fahrt ihnen langsam hinterher und schnappt euch, was ihr kriegen könnt. Das dauert zwar ein wenig, aber sorgt womöglich für eine angenehme Entspannung zwischen den stressigen K.O.-Tour-Runden.

Beim Fahren selbst sammelt es sich aber wohl am spaßigsten. Immerhin wollt ihr ja wahrscheinlich ohnehin die Spielwelt erkunden, die Strecken kennenlernen und Erfolge in den unterschiedlichen Rennen einfahren. In unserer Erfahrung schaltet ihr dabei sowieso in einem recht schnellen Tempo neue Vehikel frei und könnt euch dann auch noch nach und nach an sie gewöhnen, indem ihr sie ausprobiert.

Wie geht ihr mit der Fahrzeug-Freischaltung und dem Münzen-Sammeln in Mario Kart World um?