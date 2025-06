Mario Kart World-Update 1.1.1 ist jetzt verfügbar - Hier sind alle Patchnotes auf Deutsch

Mario Kart World hat ein neues Update erhalten.

Der Nintendo Switch 2-Funracer Mario Kart World hat zwei Wochen nach dem Release sein zweites Update erhalten. Der frische Patch hört auf die Versionsnummer 1.1.1 und kann ab sofort heruntergladen werden.

Doch was bringt das Update? Werfen wir doch mal einen Blick auf die Patchnotes (via Nintendo)

Nennenswerte neue Inhalte bringt das neue Update zwar nicht, hat aber allerhand wichtige Bug Fixes im Gepäck, die die Open World-Raserei etwas stressfreier gestalten sollten:

Ein Problem wurde behoben, bei dem Items nicht mehr verwendet werden konnten

Ein Problem wurde behoben, bei dem die Steuerung manchmal nicht funktionierte, wenn man einen Charakter auswählte und versuchte, den Free Roam-Modus über die Free Roam-Karte zu starten

Ein Problem wurde behoben, bei dem das Spiel manchmal beim Anschauen eines Replays nach einem Rennen abstürzte

Ein Problem wurde behoben, bei dem das Spiel manchmal nach einem Rennen im Online-Spiel abgestürzt ist

Ein Problem wurde behoben, bei dem Rating-Schwankungen in "Knockout-Tour" und im Online-Spiel manchmal falsch angezeigt wurden

Ein Problem wurde behoben, bei dem leicht ein Kommunikationsfehler auftrat, wenn versucht wurde, Freund*innen in einem VS-Rennen oder Battle im Multiplayer beizutreten

Ein Problem wurde behoben, bei dem man manchmal vor der Ziellinie in "DK Startrampe" durch die Wand gerutscht ist

Ein Problem wurde behoben, bei dem man nach einem Sturz zwischen der "Fliegenden Festung" und "Bowsers Festung" während des Gleitens manchmal nicht an die korrekte Position zurückkehren konnte

Mario Kart World erschien am 05. Juni 2025 direkt zum Launch für die Nintendo Switch 2. Direkt zum Release erhielt der Open World-Racer mit Patch 1.1.0 ein Post Launch-Update, das unter anderem den Online-Multiplayer freischaltete und die Anzahl der Charaktere erhöhte, die direkt zu Beginn ausgewählt werden können.

Was ist eure Meinung zu Mario Kart World zwei Wochen nach dem Release des Spiels und der Nintendo Switch ? Und was sollte der Racer eurer Meinung nach besser machen, was findet ihr richtig gut?