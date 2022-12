Mario + Rabbids Sparks of Hope: Jetzt günstig im Bundle mit Switch-Controller kaufen

Bei Otto könnt ihr gerade ein günstiges Bundle mit dem erst im Oktober erschienenen Exklusivhit Mario + Rabbids: Sparks of Hope und dem NSW Pro Pad X Switch-Controller von Ready2Gaming bekommen. Für beides zusammen zahlt ihr nur noch 64,86€. Einzeln kostet das Spiel bei Otto derzeit 54,99€, der Normalpreis des Controllers liegt bei 39,99€. Ihr spart durch das Bundle also rund 30€, was gerade bei einem Exklusivspiel für Nintendo Switch nicht schlecht ist. Otto macht bislang keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gilt. Hier geht’s zum Deal:

Wie gut ist Mario + Rabbids: Sparks of Hope?

Mario + Rabbids: Sparks of Hope hat uns im GamePro-Test sehr gut gefallen. Das Rundentaktikspiel, in dem sich Mario und seine Freunde mit den niedlichen Häschen aus dem Hause Ubisoft verbünden, bekam respektable 84 Punkte. Die spannenden Kämpfe, in denen wir die Fähigkeiten unserer Teammitglieder geschickt kombinieren müssen, spielen sich nach wie vor hervorragend. Zudem hat der Nachfolger von Mario + Rabbids: Kingdom Battle vor allem bei der Grafik und dem Umfang deutlich zugelegt. Wenn man Sparks of Hope etwas vorwerfen kann, dann dass es mit seinen Skilltrees und vielen verschiedenen aktiven und passiven Fähigkeiten fast schon etwas mehr Komplexität bietet, als das simple, elegante Spielprinzip nötig gehabt hätte.

Was bietet der Switch-Controller NSW Pro Pad X?

Das Ready2Gaming NSW Pro Pad X ist ein kabelloser Controller für Nintendo Switch, der auch am PC oder für Mobile-Geräte mit Android verwendet werden kann. Er bietet sowohl Rumble als auch Bewegungssteuerung und ist dadurch mit allen Switch-Spielen kompatibel, die auch mit dem Nintendo Switch Pro Controller funktionieren. Ganz so hoch wie bei diesem ist die Verarbeitungsqualität allerdings nicht, außerdem fehlt NFC zum Einlesen von Amiibos. Dafür gibt es als Extra eine Turbo-Funktion, mit der sich Tasten besonders schnell mehrmals hintereinander auslösen lassen.