Mario + Rabbids Sparks of Hope kostet nur die Hälfte! Switch-Kracher zum Bestpreis bei Amazon

Mario + Rabbids: Sparks of Hope gibt es bei Amazon gerade zum absoluten Bestpreis.

Die Amazon Frühlingsangebote sind gestern um 18 Uhr gestartet! Euch erwarten super gute Angebote die ihr euch bis zum Mittwoch, dem 29. März 2023 um 23:59 Uhr, gönnen könnt.

Für die Mario Fans unter euch, oder solche die den Kinostart des Mario Films nächsten Monat gar nicht mehr abwarten können, haben wir etwas ganz tolles! Mario + Rabbids: Sparks of Hope könnt ihr euch derzeit zum Top Preis bei Amazon gönnen. Das Mario Spiel kostet euch hier nur die Hälfte. Statt dem UVP von 89,99€ zahlt ihr also nur 45,99€.

Um was geht es in Mario + Rabbids: Sparks of Hope?

10:14 Mario + Rabbids: Sparks of Hope - Test-Video zum Switch-Taktikspiel

Mario + Rabbids: Sparks of Hope kann als der direkte Nachfolger des gefeierten Rundentaktik-Hits Mario+ Rabbids: Kingdom Battle angesehen werden. Ihr schlüpft also erneut in die Haut von Mario und begibt euch gemeinsam mit euren Freunden und den Rabbids aus dem Hause Ubisoft auf ein großes Abenteuer. Hier habt ihr die Aufgabe, den Sparks beizustehen. Was die Sparks sind? Hier handelt es sich um sternenförmige Wesen, die nicht nur super niedlich sind, sondern euch auch im Kampf unterstützen können.

Was das Gameplay angeht, so werdet ihr kaum Unterschiede zu Kingdom Battle bemerken. Auch hier müsst ihr wieder die besonderen Fähigkeiten der Charaktere ausnutzen und auch kombinieren, um auf dem Schlachtfeld gewinnen zu können. Es gibt aber auch, im Vergleich zum Vorgänger, ein sehr motivierendes Fortschrittsystem und Skilltrees, durch die ihr die Fähigkeiten eurer digitalen Freunde an eure Spielweise anpassen könnt.

Es lässt sich also schon sagen, dass Mario + Rabbids noch einmal ein Stück umfangreicher ist als der Vorgänger. Wenn ihr aber mehr zu dem Spiel erfahren wollt, dann schaut doch mal in folgenden Test rein:

Wenn ihr Lust habt, könnt ihr noch in weiteren Amazon Frühlingsangeboten stöbern:

