Nintendo Switch Spiel mit Top-Bewertungen: Schnappt euch jetzt Ori – The Collection bei den Amazon Frühlingsangeboten

Ori and The Blind Forest und Ori and The Will of Wisps gibt es derzeit als Collection mit 20% Rabatt bei den Amazon Frühlingsangeboten.

Die Amazon Frühlingsangebote sind gestern um 18 Uhr gestartet! Euch erwarten super gute Angebote die ihr euch bis zum Mittwoch, dem 29. März 2023 um 23:59 Uhr, gönnen könnt.

Vor allem was Spiele angeht, haben die Angebote bei Amazon derzeit viel zu bieten. Ich freu mich umso mehr, dass die Ori Collection jetzt auch im Angebot ist. Mit knapp 20% Rabatt könnt ihr euch gleich zwei Spiele dank dieser Sammlung schnappen: Ori and The Blind Forest: Definitive Edition sowie Ori and The Will of Wisps. Aber Achtung! Beide Spiele sind sehr emotional. Oder bin ich etwa die Einzige die Tränen in den Augen hatte?

Die Ori Collection für die Nintendo Switch kostet euch dank den Frühlingsangeboten nur 41,50€ statt der ursprünglichen 50,65€. Schnappt also jetzt zu, wenn ihr Lust auf eine emotionale Reise durch magische Welten habt!

Ori - The Collection

Wie bereits erwähnt, enthält die Sammlung gleich zwei Spiele. Ori and The Blind Forest: Definitive Edtion sowie Ori und The Will of Wisps. Ich wurde beim Spielen von beiden sehr emotional, muss aber auch ehrlich gestehen, das sich bei solchen Geschichten wirklich sehr nah am Wasser gebaut bin. Damit ihr eine ungefähre Vorstellung von dem habt, was euch in den Spielen erwartet, möchte ich euch nun einen groben Überblick liefern. Also let's go!

Ori and The Blind Forest

4:50 Ori and The Blind Forest - Test-Video zum emotionalen Plattformer-Hit

Ori and The Blind Forest scheint auf den ersten Blick einfach nur ein wahnsinnig schöner Plattformer zu sein. Zwar sind die Atmosphäre sowie die magischen Landschaften bezaubernd schön, aber mich hat bei dem Spiel vor allem die Story abgeholt.

Ihr schlüpft hier in die Haut eines einsamen Waisenkindes namens Ori, der all seinen Mut zusammen nehmen muss, um den Wald von Nibel zu retten. Dieser liegt nach einem gewaltigen Sturm im Sterben. Schnell werdet ihr bemerken, dass eure Bestimmung pure Heldentaten sind. Mit Ori müsst ihr die Elemente Wasser, Wärme und Wind finden, um den Wald wieder zu alter Stärke zu bringen.

Ori and The Will of Wisps

2:10 Ori and the Will of Wisps - Gameplay-Trailer von der E3 2018, Plattformer auf 2019 verschoben

Im zweiten Teil der Ori Reihe spielt ihr erneut aus Oris Perspektive. Mit dem kleinen Waldgeist konntet ihr im ersten Teil schon viele Gefahren meistern. In Ori and The Will of Wisps müsst ihr eine Familie wieder vereinen und erneut eine geschändete Natur heilen. Es wird auch ein neuer Charakter vorgestellt: die kleine Eule Ku.

Der zweite Teil wurde von Fans der Reihe sehnsüchtig erwartet. Ihr könnt also mit der Ori Collection absolut nichts falsch machen. Beides sind fantastische Cozy Games, auch wenn ihr bei ihnen Gefahr lauft, das ein oder andere Tränchen zu vergießen.

