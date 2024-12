Mario-Spiel für 15€ im Angebot: Wer sich diesen Switch-Hit jetzt noch immer nicht schnappt, ist selber Schuld!

Bei Amazon könnt ihr euch gerade ein exklusives Mario-Spiel zum Schnäppchenpreis sichern.

Wer noch ein hochkarätiges Spiel für Nintendo Switch als Weihnachtsgeschenk sucht, kann bei Amazon gerade ein echtes Schnäppchen machen. Dort könnt ihr nämlich aktuell Mario + Rabbids: Sparks of Hope für nur 14,99€ im Angebot abstauben – ein hervorragender Preis für einen exklusiven Switch-Hit, der weltweit hohe Wertungen bekommen hat:

Neben der Standard-Version könnt ihr übrigens auch die Gold Edition günstiger bekommen. Für zehn Euro mehr liefert euch diese den Season Pass mit drei umfangreichen Erweiterungen sowie das sogenannte Galaxis-Prestigepaket mit exklusiven Waffenskins:

Amazon macht keine Angaben dazu, wie lange die Angebot noch gültig sind. Der Preis kann sich also jederzeit ändern. Bei beiden Versionen verspricht der Händler derzeit eine Lieferung rechtzeitig vor Weihnachten.

Günstiger Switch-Hit: Was ist Mario + Rabbids Sparks of Hope überhaupt?

10:14 Mario + Rabbids: Sparks of Hope - Test-Video zum Switch-Taktikspiel - Test-Video zum Switch-Taktikspiel

Mario + Rabbids Sparks of Hope ist wie schon der Vorgänger Kingdom Battle ein anspruchsvolles Rundentaktikspiel im XCOM-Stil. Ihr tretet in den Kämpfen also mit kleinen Teams individueller Charaktere an und müsst Deckungsmöglichkeiten und Spezialattacken nutzen, um den Sieg zu erringen. Manchmal lassen sich die Fähigkeiten verschiedener Charaktere sogar zu besonders vernichtenden Kombo-Angriffen vereinen.

Diesmal retten Mario und seine Freunde ausnahmsweise nicht das Pilzkönigreich, sondern reisen zusammen mit den Rabbids von Ubisoft quer durch die Galaxie, um den Sparks zu helfen. Dabei handelt es sich um niedliche, sternenförmige Wesen, die euch im Kampf unterstützen können. Die vielen bunten Welten, die ihr unterwegs erforscht, haben neben den Gefechten auch noch zahlreiche Rätsel, Geheimnisse und Minispiele zu bieten.

Mario + Rabbids Sparks of Hope besteht nicht nur aus Kämpfen, sondern bietet auch Raum für die Erkundung der fremden Planeten.

Neben dem neuen Szenario und der besseren Grafik ist der größte Unterschied zum Vorgänger das neue Progressionssystem: Diesmal verfügt jedes eurer Teammitglieder über seinen eigenen Skilltree, sodass ihr seine Fähigkeiten an euren Spielstil anpassen könnt und das Spiel mehr Langzeitmotivation bietet. Außerdem könnt ihr eure Charaktere in den Kämpfen jetzt frei bewegen, das alte System mit Kacheln wurde abgeschafft.

Insgesamt bietet Mario + Rabbids Sparks of Hope ein nicht nur hochwertiges, sondern auch umfangreiches Paket, das euch für dutzende Stunden fesseln wird. Für nur 14,99€ ist das exklusive Switch-Spiel eine eindeutige Kaufempfehlung.