Mario-Spiel im Angebot: Diesen Switch-Hit haut Amazon schon vor dem Prime Day günstig raus!

Bei Amazon könnt ihr euch jetzt schon vor dem Prime Day 2024, der am 16. und 17. Juli läuft, ein hochkarätiges, exklusiv für Nintendo Switch erschienenes Mario-Spiel günstig im Angebot schnappen: Den Taktik-Hit Mario + Rabbids: Sparks of Hope gibt es gerade sowohl in der Standard-Version als auch in der Gold Edition, die den Season Pass und weitere Extras enthält, jetzt zum Sparpreis.

Amazon hat übrigens kein offizielles Ablaufdatum für den Deal bekannt gegeben. Der Preis könnte sich also jederzeit wieder ändern.

Lohnt sich die Mario + Rabbids: Sparks of Hope Gold Edition?

Für die drei Erweiterungen lohnt sich der Aufpreis von 10€ für die Mario + Rabbids: Sparks of Hope Gold Edition auf jeden Fall.

Der Season Pass von Mario + Rabbids: Sparks of Hope enthält mit The Tower of Doooom, The Last Spark Hunter und Rayman in the Phantom Show gleich drei Erweiterungen, die jeweils ihre eigene Geschichte erzählen und neue spielbare Charaktere, Fähigkeiten und Missionen mitbringen. Beispielsweise stößt Ubisofts berühmter Jump&Run-Held Rayman zu eurem Team hinzu.

Da der Season Pass einzeln normalerweise 29,99€ kostet, der Aufpreis für die Gold Edition aber nur 10€ beträgt, ist es keine schlechte Idee, direkt zur teureren Version zu greifen, zumal ihr hier neben dem Season Pass auch noch ein Paket mit zusätzlichen Waffenskins als kleines Extra bekommt.

Was ist Mario + Rabbids: Sparks of Hope überhaupt?

10:14 Mario + Rabbids: Sparks of Hope - Test-Video zum Switch-Taktikspiel

Wie schon der Vorgänger Mario + Rabbids: Kingdom Battle ist auch Sparks of Hope ein anspruchsvolles Taktikspiel mit rundenbasierten Kämpfen. Ähnlich wie in XCOM zieht ihr mit einer kleinen Gruppe von Charakteren ins Gefecht, deren individuelle Fähigkeiten ihr klug ausnutzen müsst, um den Sieg zu erringen. Das Besondere am Kampfsystem von Mario + Rabbids ist dabei, dass zwei Charaktere ihre Kräfte sogar zu speziellen Kombo-Angriffen vereinen können.

Diesmal geht es allerdings nicht darum, das Pilzkönigreich zu retten. Stattdessen machen sich Mario und seine Freunde zusammen mit den niedlichen, aber vorlauten Rabbids aus dem Hause Ubisoft auf eine Reise quer durch die Galaxie, um den Sparks zu helfen. Dabei handelt sich um putzige, sternenförmige Wesen, die euch zum Dank für eure Unterstützung im Kampf beistehen.

Jeder der Charaktere in Mario + Rabbids: Sparks of Hope bringt seine eigenen Spezialfertigkeiten mit, die ihr geschickt ausnutzen solltet.

Spielerisch gibt es ebenfalls ein paar Änderungen. So verfügt Sparks of Hope über ein neues Fortschrittssystem mit einem eigenen Skilltree für jeden einzelnen Charakter. Dadurch könnt ihr die Figuren an euren eigenen Spielstil anpassen. Außerdem könnt ihr euch auf dem Schlachtfeld nun frei bewegen, die alte Einteilung in Felder ist Geschichte.

Insgesamt ist Mario + Rabbids: Sparks of Hope eine sehr gelungene Fortsetzung des Taktik-Hits Kingdom Battle, was auch die Wertungen zeigen: Laut OpenCritic liegt der weltweite Wertungsdurchschnitt bei 85 Punkten. Ob man die höhere Komplexität durch das neue Fortschrittssystem zu schätzen weiß oder die simple Eleganz des Vorgängers bevorzugt, ist allerdings Geschmackssache. Mehr könnt ihr in unserem ausführlichen Test nachlesen:

