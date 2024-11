Mario-Spiel für 14,99€: Das ist das bislang beste Switch-Angebot im Amazon Black Friday Sale!

Zum Preis von 14,99€ ist dieses hervorragende Mario-Spiel für Nintendo Switch ein echtes Schnäppchen.

Bei Amazon läuft seit Mitternacht der große Black Friday Sale 2024: Zehntausende Angebote wurden bereits gestartet, auch für Nintendo Switch ist schon so einiges dabei, von Spielen über Controller und Headsets bis hin zu microSD-Speicherkarten. Das unserer Meinung nach zweifellos beste Angebot ist ein exklusives Mario-Spiel, das ihr jetzt zum Sparpreis von schlappen 14,99€ abstauben könnt:

Der Amazon Black Friday Sale läuft noch bis zum 2. Dezember. In den nächsten Tagen könnten noch viele weitere Angebote dazukommen, umgekehrt könnten die besten Deals aber auch schnell ausverkauft sein. Deshalb solltet ihr besser nicht zu lange warten.

Dieses Mario-Spiel für Switch schickt euch auf eine Reise quer durch die Galaxie!

Die Welten, die ihr in Mario + Rabbids: Sparks of Hope erforscht, bieten viel optische Abwechslung. Natürlich ist auch eine weihnachtliche Schneewelt dabei.

Es geht hier um Mario + Rabbids: Sparks of Hope, das wie der Vorgänger Kingdom Battle ein tolles Taktikspiel im Stil von XCOM ist. Ihr zieht also mit einem kleinen Team in den Kampf und müsst Deckungsmöglichkeiten ausnutzen sowie die Spezialfähigkeiten aller Charaktere klug einsetzen und miteinander kombinieren, um den Sieg zu erringen.

Auch außerhalb der rundenbasierten Gefechte gibt es eine Menge für euch zu tun: Ihr löst Rätsel, stürzt euch in die verschiedensten Minispiele und erkundet fremde, abwechslungsreiche Welten. Diesmal reist ihr mit Mario, seinen Freunden und den Rabbids aus dem Hause Ubisoft nämlich quer durch die Galaxie, um die niedlichen sternenförmigen Sparks zu retten. Die Geschichte wird dabei abermals mit dem gewohnten schrägen Humor erzählt.

10:14 Mario + Rabbids: Sparks of Hope - Test-Video zum Switch-Taktikspiel - Test-Video zum Switch-Taktikspiel

Im Vergleich zum ersten Teil bietet Sparks of Hope mehr Inhalt, hübschere Grafik und vor allem höhere Komplexität. Diesmal verfügt nämlich jede eurer Figuren über einen eigenen Skilltree, durch den ihr sie im Spielverlauf an euren eigenen Spielstil anpassen könnt. So stehen euch ganz neue taktische Möglichkeiten zur Verfügung.

Für den Preis von 14,99€ ist Mario + Rabbids: Sparks of Hope auf jeden Fall ein Muss für alle, die auch nur ein bisschen was für Rundentaktik und knallbunte Mario-Welten übrig haben. Hier bekommt ihr das exklusive Switch-Spiel jetzt zum Top-Preis:

Auf unserer GamePro Deal-Übersicht haben wir euch bereits viele weitere Schnäppchen rund um Gaming, Technik und Unterhaltung aus den Black-Friday-Sales herausgesucht. Hier ein paar der aktuellsten Angebote: