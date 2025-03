Mario-Spiele im Angebot: Diese 7 exklusiven Switch-Hits gibt's jetzt zum Top-Preis im neuen Nintendo eShop Sale!

Mario Day Sale im Nintendo eShop: Jetzt ist die perfekte Gelegenheit, Mario-Spiele für Switch günstig abzustauben.

Es ist wieder so weit: Der 10. März und somit der offizielle Mario Day (wegen der abgekürzten Schreibweise Mar10) ist gekommen! Zu Ehren des berühmten Klempners wurde im Nintendo eShop ein neuer Sale gestartet, durch den ihr bis zum 23. März große Switch-Spiele aus dem Mario-Universum zu Schnäppchenpreisen abstauben könnt. In diesem Artikel stellen wir euch die Top-Angebote näher vor, die Übersicht über sämtliche Deals findet ihr hier:

Super Mario Bros. Wonder

Super Mario Bros. Wonder ist das große Highlight des Mario Day Sales. Den Switch-Hit, der in unserem GamePro-Test eindrucksvolle 92 Punkte abgestaubt hat, bekommt ihr jetzt zum allerersten Mal günstiger im Nintendo eShop! Im Grunde handelt es sich um einen traditionellen 2D-Platformer, der aber eine Menge neuer und schräger Ideen mitbringt, welche ihn zu einem der besten Spiele seines Genres machen.

Zu diesen neuen Ideen gehört die Wunderblume, von der das Spiel seinen Namen hat. Sammelt ihr diese ein, kann alles Mögliche passieren. Die Welt kann sich buchstäblich auf den Kopf stellen oder ihr könnt euch plötzlich im Weltall wiederfinden. Außerdem gibt es kreative neue Power-ups, durch die sich Mario in einen Elefanten verwandeln, durch den Boden und die Decke der Level bohren oder Feinde in Seifenblasen einschließen und als Plattformen verwenden kann.

Die gewohnten Power-ups wie die Feuerblume und der Superpilz sind natürlich ebenfalls dabei und auch sonst bietet Super Mario Bros. Wonder allen Neuerungen zum Trotz wieder die typischen Mario-Qualitäten: Ihr bekommt die präzise Steuerung, die jedes gute Jump&Run haben muss, vielfältige und knallbunte Welten und hervorragendes Leveldesign, das immer wieder für Überraschungen sorgt. Wer also ein klassisches Mario-Abenteuer will, sollte auf jeden Fall zugreifen.

Mario vs. Donkey Kong

Das ursprünglich für Game Boy Advance erschienene Mario vs. Donkey Kong hat 2024 ein aufwendiges Remake für Nintendo Switch bekommen. Dieses bietet neben komplett neuer, zeitgemäßer Grafik auch einen neuen Koop-Modus für zwei Personen an einer Konsole. Davon abgesehen liefert natürlich auch die Switch-Version wieder die Mischung aus Rätselspaß und traditionellem Jump&Run-Gameplay, die schon das Original zu etwas Besonderem gemacht hat.

In Mario vs. Donkey Kong besteht die Herausforderung vor allem darin, in den mit Fallen, Gegnern und cleveren Mechanismen gefüllten Leveln den besten Weg zum Ausgang zu finden. Hier ist also mehr Intelligenz als Geschicklichkeit gefragt, obwohl Mario noch immer akrobatische Kunststücke wie Rückwärtssaltos beherrscht. Um von Donkey Kong gestohlene Mario-Figuren zurückzuholen, müsst ihr über 130 Level und spannende Bosskämpfe meistern.

Princess Peach: Showtime!

Mit Princess Peach: Showtime! hat die berühmte Prinzessin im letzten Jahr ihr erstes eigenes Switch-Spiel bekommen. Dieses zeichnet sich vor allem durch seine spielerische Vielfalt aus: Um eine von Schurken gekaperte Theateraufführung zu retten und die Bühne zurückzuerobern, schlüpft Peach nämlich in zehn verschiedene Verkleidungen. Mit jeder davon sind eigene Fähigkeiten und ein völlig anderes Gameplay verbunden.

Ist Peach beispielsweise als Fechterin oder Kung-Fu-Kämpferin unterwegs, steht vor allem die Action im Vordergrund. Als Ninja oder Meisterdiebin solltet ihr hingegen eher still und heimlich vorgehen. Als Detektivin wiederum sucht ihr mit der Lupe nach Hinweisen, während als Cowgirl euer Lasso und euer Pferd eure treusten Begleiter sind. Falls das alles euch noch nicht abwechslungsreich genug ist, warten in den 30 Leveln auch noch spektakuläre Bosskämpfe auf euch.

Super Mario RPG

Bei der Switch-Version von Super Mario RPG handelt es sich um ein Remake des SNES-Klassikers, der das Mario-Universum mit dem Gameplay eines klassischen japanischen Rollenspiels verbindet. Mit einer Gruppe von Helden zieht Mario los, um den Schurken Schmiederich zu besiegen. Selbst Bowser schließt sich diesmal der guten Seite an, nachdem Schmiederich seine Burg besetzt hat. Gemeinsam machen sie sich auf eine Reise quer durch das Pilzkönigreich und dessen umliegende Regionen.

Der spielerische Kern sind die rundenbasierten Kämpfe, daneben hat Super Mario RPG aber auch clevere Rätsel, kleine Jump&Run-Abschnitte, verschiedene Minispiele und natürlich die Erkundung einer geheimnisvollen Welt zu bieten. Die Neuauflage liefert deutliche grafische Verbesserungen, vor allem die Zwischensequenzen sehen nun geradezu filmreif aus. Es gibt aber auch Änderungen an der Steuerung und am Kampfsystem, die mehr Tempo in die Gefechte bringen, und erstmals eine deutsche Übersetzung.

Luigi’s Mansion 3

In Luigi’s Mansion 3 muss der Klempner erneut seine Furcht überwinden, um auf Geisterjagd zu gehen. Mario, Peach und die Toads wurden nämlich in einem Spukhotel vom bösen König Buu Huu in eine Falle gelockt und in Gemälde eingesperrt. Um sie zu befreien, bewaffnet sich Luigi mit dem Schreckweg F-LU, mit dem er Geister einsaugen kann. Das ist allerdings nicht immer einfach, oft muss er sie erst mit dem Stroboblitz betäuben und dann beim Einsaugen herumschleudern, um ihren Widerstand zu brechen.

Die Stockwerke des Hotels sind in ganz verschiedenen Stilen eingerichtet und ähneln etwa einem mittelalterlichen Schloss, einer Pyramide oder dem Inneren eines Piratenschiffs. Euch steht also ein abwechslungsreicher Grusel-Trip bevor. Die Kampagne könnt ihr allein oder zu zweit im Koop spielen. Daneben gibt es weitere Modi für den lokalen und den Online-Multiplayer, durch die bis zu acht Personen gemeinsam Geister jagen oder sich in Teams miteinander messen können.

Paper Mario: The Origami King

Wie die anderen Teile der Paper-Mario-Reihe fesselt auch The Origami King schon aufgrund des niedlichen Grafikstils: Trotz dreidimensionaler Spielwelt haben alle Charaktere den Look von Papierfigürchen. Als der bösartige Origami-König beginnt, diese Figürchen zu falten und so in Origami zu verwandeln, muss Mario eingreifen. Eine Reise durch abwechslungsreiche Regionen des Pilzkönigreich voller überraschender Ereignisse und Begegnungen beginnt.

Das Rollenspiel bietet ein einzigartiges Kampfsystem, das klassische rundenbasierte JRPG-Gefechte mit einer Puzzle-Mechanik verbindet: Ihr müsst Gegner, die auf Ringen um euch herum verteilt sind, so anordnen, dass Mario sie möglichst effektiv attackieren kann. In den Bosskämpfen kehrt sich dies um und Mario muss über die Ringe zum Boss vordringen. Neben den Kämpfen gibt es Dungeons im Zelda-Stil, in denen ihr knifflige Rätsel löst, und viele kleine Action-Einlagen.

Captain Toad: Treasure Tracker

Captain Toad: Treasure Tracker ist ein buntes Rätsel-Abenteuer, das euch in Gestalt des pilzköpfigen Protagonisten auf Schatzsuche schickt. Dabei erkundet ihr 70 Level, die euch zu uralten Ruinen, brodelnden Vulkanen, Spukhäusern und sogar zu bekannten Orten aus Super Mario Odyssey führen. Unterwegs bekommt ihr es mit vielfältigen Puzzle-Mechaniken zu tun, von klassischen Schalterrätseln über labyrinthische Irrwege bis hin zum Erschaffen von Doppelgängern.

Dabei bietet Captain Toad: Treasure Tracker einen besonderen Gameplay-Kniff: Um die Lösung der Rätsel zu finden oder sogar die zahlreichen optionalen Herausforderungen zu meistern, müsst ihr oftmals die Spielwelten drehen und aufmerksam von allen Seiten betrachten. Zwischendurch erwarten euch Action-Abschnitte und Bosskämpfe, in denen neben Köpfchen auch Geschicklichkeit gefragt ist. Ihr könnt allein spielen oder euch im lokalen Zweier-Koop Hilfe holen.

Jetzt sparen mit dem Nintendo Switch Online Jahresabo!

Durch die Play On-Aktion könnt ihr jetzt Goldpunkte im Wert von bis zu 14€ abstauben, wenn ihr das Nintendo Switch Online Jahresabo abschließt.

Der Mario-Sale ist übrigens Teil der größeren Play-On-Kampagne im Nintendo eShop, aufgrund der aktuell auch noch andere Aktionen laufen. So könnt ihr ebenfalls noch bis zum 23. März Goldpunkte im Wert von 20 Prozent des Abo-Preises abstauben, wenn ihr ein Jahresabo bei Nintendo Switch Online abschließt oder eine bestehende Mitgliedschaft um 12 Monate verlängert.

Für alle, die noch keine NSO-Mitgliedschaft haben, ist jetzt also eine hervorragende Gelegenheit, um einzusteigen und Switch-Spiele wie das gerade günstige Luigi’s Mansion 3 im Online-Multiplayer spielen zu können. Doch selbst dann, wenn ihr keine Multiplayer-Fans seid, lohnt sich das Abo schon allein für die über 180 enthaltenen Retro-Klassiker, die bereits im Basis-Abo enthalten sind. Mit dem Erweiterungspaket steigt die Anzahl der Spiele sogar auf über 250 an. Natürlich sind darunter auch eine Menge großer Mario-Hits!

Das Angebot gilt für sämtliche Varianten des NSO-Jahresabos. Ihr könnt also entscheiden, ob ihr nur das Basisabo oder auch noch das Erweiterungspaket haben wollt und ob ihr eine Einzelmitgliedschaft oder eine Familienmitgliedschaft für bis zu acht Personen abschließen möchtet. Je nach gewählter Abo-Option kann euch die Aktion Goldpunkte im Wert von bis zu 14€ einbringen, die ihr anschließend verwenden könnt, um bei Einkäufen im Nintendo eShop zu sparen.

Obwohl der Nintendo eShop Ende des Monats die Ausschüttung von Goldpunkten einstellt, habt ihr 12 Monate Zeit, um die durch die Aktion erhaltenen Goldpunkte einzulösen. Um sie zu bekommen, müsst ihr auf der hier verlinkten Aktionsseite auf den Teilnahme-Button klicken und beim Abschluss des Abos die automatische Verlängerung aktivieren: