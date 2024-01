Gefeiertes Action-Game von Marvel gibt's gerade gratis, schnappt es euch - nur noch wenige Tage verfügbar

Noch ein paar Tage könnt ihr euch ein Marvel-Action-Adventure komplett kostenlos sichern.

In den letzten Tagen und Wochen hat Epic im Rahmen einer großen Weihnachts-Aktion täglich neue Gratis-Spiele unters Volk gebracht. Und das waren keinesfalls nur halbgare Titel, sondern auch etliche Highlights wie zum Beispiel A Plague Tale: Innocence.

Die Aktion ist jetzt fast vorbei und zum Abschluss haut Epic nochmal ein echtes Highlight raus. Nämlich einen Marvel-Bockbluster, den wir euch auch empfehlen würden, wenn er nicht kostenlos wäre. Alles Wichtige dazu lest ihr hier.

Spiel: Marvel's Guardians of the Galaxy (PC-Version)

(PC-Version) Aktionspreis: 0 Euro, das Spiel ist kostenlos

0 Euro, das Spiel ist kostenlos Regulärer Preis: 59,99 Euro (Rabatt von 100 Prozent)

Angebot nur für begrenzte Zeit gültig: Wenn ihr euch den Titel sichern wollt, habt ihr dafür nicht ewig Zeit. Die Aktion endet am 11. Januar 2024 um 17 Uhr deutscher Zeit.

Das bekommt ihr bei Guardians of the Galaxy

14:21 Marvel's Guardians of the Galaxy - Test-Video zum Superhelden-Hit - Test-Video zum Superhelden-Hit

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Switch, PC

PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Switch, PC GamePro-Wertung: 81

Darum geht es im Spiel: In Guardians of the Galaxy schlüpft ihr in die Rolle von Peter Quill aka Star-Lord, könnt aber auch mit anderen Charakteren aus der Vorlage – also Gamora, Groot oder Drax – durch das Universum ziehen. Das Spiel ist ein actionreiches Adventure mit Schießereien und Rätseln, die Besonderheit von Guardians of the Galaxy ist aber sicherlich die hervorragende Story. Die bietet nämlich pfiffige Dialoge, Entscheidungsmomente und jede Menge Humor.

Dieser Mix gefiel auch Kollegin Eleen sehr gut – allerdings mit ein paar Abstrichen. Im Fazit ihres Tests zu Guardians of the Galaxy schreibt sie unter anderem:

"[...] Ich mag mich über die Charaktere aufregen, aber kindisch zu sein und dumme Entscheidungen zu treffen, gehört nunmal auch zu den Guardians dazu und das ist etwas, was das Spiel nicht zuletzt auch dank seines großartigen Soundtracks meistert: Mir wirklich das Gefühl zu geben, dass ich hier eine Guardians of the Galaxy-Geschichte spiele, die ich so in keinem anderem Spiel erleben könnte."

Eleens kompletten Test könnt ihr hier lesen:

Guardians of the Galaxy wurde von Eidos Montreal entwickelt und ist für alle aktuellen Systeme erhältlich – kostenlos allerdings aktuell nur auf dem PC im Rahmen der Epic-Gratisaktion. Der Titel landete im Jahr 2022 auch im Xbox Game Pass, ist dort allerdings schon länger nicht mehr erhältlich.

Kennt ihr Marvel's Guardians of the Galaxy und könnt es ebenfalls empfehlen?