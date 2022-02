Marvel's Guardians of the Galaxy ist das neue Angebot der Woche für PS4 und PS5 im PlayStation Store. Die Standard-Version des Ende Oktober 2021 erschienenen Actionspiels bekommt ihr für 41,99 Euro statt 69,99 Euro, die Digital Deluxe Edition gibt es für 47,99 Euro statt 79,99 Euro. Der Rabatt beträgt also in beiden Fällen 40 Prozent. Der Deal läuft noch bis zum 10. Februar.

Wie gut ist Marvel's Guardians of the Galaxy?

Das von Eidos Montreal (Shadow of the Tomb Raider, Deus Ex: Human Revolution) entwickelte Marvel's Guardians of the Galaxy kam bei Fans sehr gut an und auch die Kritiker*innen waren angetan (81 Punkte im GamePro-Test, Wertungsschnitt von 82 Punkten auf Open Critic). Das liegt nicht zuletzt daran, dass das Singleplayer-Spiel dank einer aufwendigen Inszenierung und vielen witzigen und gut geschriebenen Dialogen die Atmosphäre der Film- und Comicvorlagen sehr gut rüberbringt.

Darum geht es im Spiel: Wir spielen den Raumschiffcapitain Peter „Star-Lord“ Quill, der sich zusammen mit seiner bunt zusammengewürfelten Crew auf eine riskante Mission begibt mit dem ehrenhaften Ziel, viel Geld zu verdienen. Da dabei nicht alles glatt läuft und zudem noch das eine oder andere Gesetz gebrochen wird, sieht sich die seltsame Truppe mit hohen Strafzahlungen konfrontiert. Um diese abzuarbeiten, muss sie sich auf noch viel riskantere Missionen auf fremden Planeten begeben.

So spielt es sich: In den Missionen sind wir selten allein unterwegs, sondern werden zumeist von unseren Teammitgliedern begleitet. Unsere Crew kämpft dabei weitgehend selbstständig, jedes Teammitglied verfügt jedoch über spezielle Attacken, die es nur auf unseren Befehl ausführt. Ähnlich wie in einem Telltale-Adventure oder Spielen wie Detroid: Become Human machen aber auch Entscheidungen, Multiple-Choice-Dialoge und Quick Time Events einen großen Teil des Gameplays aus. Zudem liefern die sehr abwechslungsreichen Levels zumindest stellenweise Raum zur Erkundung, auch wenn sie insgesamt eher linear strukturiert sind.

Fazit: Fans der Filme oder der Comics sollten Marvel's Guardians of the Galaxy auf keinen Fall verpassen. Nicht nur wirkt das Spiel dank seiner tollen Inszenierung teilweise wie ein spielbarer Kino-Blockbuster, es fängt auch die Charaktere der ungewöhnlichen Weltraumcrew perfekt ein. Aber selbst dann, wenn ihr mit den Vorlagen nicht viel anfangen könnt, könnt ihr Marvel's Guardians of the Galaxy eine Chance geben, wenn ihr einfach Lust auf ein packendes, lineares Singleplayer-Abenteuer habt. Solche gibt es schließlich nur selten in dieser Qualität.