Xbox Game Pass bekommt mit Guardians of the Galaxy eine echte Überraschung

Guardians of the Galaxy kommt in den Xbox Game Pass. Das hat Microsoft jetzt zusammen mit einigen anderen Spielen bekannt gegeben. Das heißt, dass der Abo-Service für Spiele um ein weiteres großes Highlight erweitert wird – Guardians of the Galaxy war für viele Fans eine echte Überraschung und ein waschechter Hit.

Diese Spiele kommen im März neu in den Game Pass

Microsoft packt immer mehr Spiele in den Game Pass. Einige fliegen natürlich auch wieder raus, aber insgesamt wächst das Angebot des Abos stetig. Auch im März kommen wieder einige neue Titel hinzu und jetzt wurde verraten, welche Titel in den nächsten Wochen neu dazukommen.

Hier könnt ihr genau nachlesen, was uns diesen Monat sonst noch alles erwartet und welche Spiele im März 2022 wieder aus dem Angebot verschwinden:

Darum solltet ihr euch Guardians of the Galaxy laden

Guardians of the Galaxy stellt dabei zweifellos das absolute Highlight des Monats dar, auch wenn Kentucky Route Zero, FAR, der Flugsimulator und natürlich der Rasenmähersimulator auch nicht von schlechten Eltern sind.

Hier könnt ihr euch zunächst schon mal den Trailer ansehen:

Das erwartet euch: In Guardians of the Galaxy spielen wir Peter Quill aka Star-Lord, können aber auch Gamora, Groot, Drax und Co durch die Gegend schicken. Das spielt sich wie ein flottes Action-Adventure passend zu den Filmen und setzt auf Schießereien sowie Rätsel. Soweit, so gut und auch nicht unbedingt etwas Besonderes. Aber GotG hat noch mehr zu bieten.

Die vielleicht größte, positive Überraschung: Zusätzlich gibt es auch noch sehr viele Dialoge, eine ganze Menge an Entscheidungen und obendrauf eine richtig gute Story. Das sorgt dafür, dass Guardians zu einem endlich mal wieder richtig guten Superheldenspiel wird. Schicke Grafik und abwechslungsreiche Umgebungen bilden gewissermaßen das Sahnehäubchen.

Den detaillierten GamePro-Test zu Guardians of the Galaxy findet ihr hier:

Bis Guardians of the Galaxy in den Game Pass kommt, müsst ihr euch nur noch eine gute Woche gedulden. Dann könnt ihr das Spiel ohne Zusatzkosten als Teil des kostenpflichtigen Abos nach Herzenslust ausprobieren. Seit gestern ist bereits das frisch erschienene FAR: Changing Tides im Abonnement enthalten.

