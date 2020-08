Die Marvel's Avengers-Beta lässt uns mit verschiedenen Marvel-Helden zahlreiche Missionen und Herausforderungen ausprobieren. Darunter auch die Mission "Snowy Tundra Vault", die aber nicht einfach zugänglich ist. Die geheime Mission muss erst freigeschaltet werden.

Schritt für Schritt zur geheimen Beta-Mission

Um auf die geheime Beta-Mission "Snowy Tundra Vault" zugreifen zu können, müssen in der Stark Realities-Mission einige Schritte nacheinander durchgeführt werden.

Der Weg zum SHIELD-Bunker: Nachdem ihr die Stark Realities-Mission gestartet habt, blickt Richtung Hauptziel und haltet euch dann links, bis sich in der oberen linken Ecke des Bildschirms ein Signal meldet, das einen Piepton aussendet. Folgt dem Signal und ihr erreicht einen Button, mit dem ihr interagiert, um den Eingang zum versteckten SHIELD-Bunker zu öffnen.

Im SHIELD-Bunker: Im Bunker nehmt ihr euch die Ressourcenkiste, die durch einen Wegpunkt (rechte Seite des Bunkers) markiert ist. Öffnet sie und erhaltet mit etwas Glück, neben Ausrüstung und Ressourcen, die Vault-Ressource, die den Ort der geheimen Mission enthält. Jetzt könnt ihr zum Helicarrier zurückkehren.

Im Helicarrier: Sofern ihr die Vault-Ressource erhalten habt, zeigt euch die War Table-Karte jetzt mit Snowy Tundra eine neue Region an, mit der ihr die geheime Mission "Snowy Tundra Vault" starten könnt.

Worum geht es in der geheimen Mission?

In "Snowy Tundra Vault" verschlägt es die Marvel-Helden in die verschneite Tundra von Sibirien. In dem Kriegsgebiet müsst ihr einen geheimen SHIELD-Bunker finden, der von den feindlichen AIM-Streitkräften bewacht wird. Als Belohnung wartet epische Ausrüstung.

Hinweis: Falls ihr die geheime Mission einmal abgeschlossen habt, könnt ihr diese nicht einfach erneut spielen. Dazu müsst ihr erst erneut die Vault-Ressource in der Stark Realities-Mission finden.

Avengers-Beta dieses Wochenende für alle

Wer die geheime Mission spielen will, kann das noch dieses Wochenende in der Open Beta tun. Während an den vorherigen Beta-Wochenenden nur ausgewählte Spielergruppen Marvel's Avengers ausprobieren konnten, ist die Beta vom 21. bis 23. August für alle offen. Wie ihr an der Open Beta für die PS4, Xbox One und den PC teilnehmen könnt, erfahrt ihr hier:

Unser Beta-Fazit stellte jedoch fest, dass sich Marvel's Avengers zu sehr an einem Spagat zwischen Story-Singleplayer und Games as a Service-Multiplayer versucht. Wie das finale Spiel abschneidet, erfahren wir dann ab dem 4. September, wenn das Superhelden-Spiel für PS4, Xbox One und PC erscheint.

Habt ihr die geheime Mission bereits gespielt, sofern ihr schon an der Avengers-Beta teilgenommen habt? Oder werdet ihr euch dieses Wochenende daran versuchen?