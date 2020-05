Rund um Marvel's Avengers rankten sich vor der Enthüllung im vergangenen Jahr viele Gerüchte. Manche Spieler vermuteten, es handele sich um einen Destiny-Konkurrenten mit Marvel-Superhelden. Doch Entwickler Crystal Dynamics präsentierte ein Singleplayer-Actionspiel mit optionalem Multiplayer. Wie genau der Mehrspieler-Modus abläuft, das blieb aber noch etwas im Dunkeln.

Bald gibt es weiteres Gameplay und Multiplayer-Material zu sehen: Doch am 24. Juni zündet Publisher Square Enix die Kerzen an und wir erfahren mehr über den spannenden Multiplayer-Modus. In einem "War Table" genannten Stream zeigen die Entwickler neues Gameplay zum Actionspiel. Dabei soll auch der Mehrspieler-Part eine größere Rolle spielen.

Kämpft gemeinsam als Superhelden

Bei diesem ist es möglich, dass ihr euch mit anderen Spielern für kooperative Missionen trefft. Dabei ist es aber nicht möglich, dass es beispielsweise zwei Hulks oder zwei Black Widows gibt. Es ist also wichtig, immer ein ausgeglichenes Team zu finden, da Teamplay zwischen den Helden essenziell ist. Wie genau das abläuft, das sehen wir dann im War-Table-Stream am 24. Juni.

We’ve reassembled at home and are working to finish our mission. We can’t wait to show you new gameplay and co-op in our first Marvel's Avengers WAR TABLE stream on June 24! #Reassemble pic.twitter.com/fi4DxuYwZk — Marvel's Avengers (@PlayAvengers) May 27, 2020

Neues Gameplay sieht gut aus: Einen ganz kleinen Einblick in die Action gewährt das im Tweet präsentierte Video. Denn am Ende ist etwas Gameplay zu sehen und dem zufolge geht es in den Kämpfen ordentlich ab.

Interessiert ihr euch also nicht nur für das Actionspiel Marvel's Avengers, sondern auch für den Multiplayer-Modus, dann solltet ihr den Livestream nicht verpassen. Marvel's Avengers soll am 4. September für PS4, Xbox One, PC und Google Stadia erscheinen. Eine Version für PS5 und Xbox Series X ist ebenfalls geplant.